Meisterfoto XXL: Die zahlreich mitgereisten Fans feierten ihre „Helden“ noch am Paintener Sportplatz. – Foto: SV Töging

Zurück nach 13 Jahren: Töging steigt in die Bezirksliga auf Die Mannschaft von Trainer Alex Sommer krönt sich vorzeitig zum Champion der Kreisliga 2 Verlinkte Inhalte Kreisliga 2 SV Töging Alexander Sommer

Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die Alexander Sommer am gestrigen Samstag durchlebte. „Schöner kannst du es nicht schreiben. Es war alles mit dabei“, blickt der Trainer des SV Töging tags darauf zurück. Sommers Mannschaft geriet im Nachholspiel gegen den letzten verbliebenen Widersacher um die Meisterschaft, die SG Painten, zunächst 0:2 in Rückstand – zu diesem Zeitpunkt sah es nicht danach aus, als würde schon am Samstag der ganz große Wurf gelingen. Doch die Fußballer aus dem Altmühltal drehten das Auswärtsspiel, gewannen 4:3 und krönen sich damit vorzeitig zum Meister der Kreisliga 2.

„Wir waren viel zu nervös, die Spieler waren nicht frei im Kopf. Das hat man extrem gemerkt“, erklärt sich Sommer den Fehlstart in dieses Spitzenspiel. Die Wende brachte zum einen ein dreifacher Spielerwechsel noch vor der Pause. Und zum anderen der 2:1-Anschlusstreffer, bei dem Töging Glück hatte, dass der Ball den Weg ins Paintner Tor fand. „Das war der Anstoß. Ab diesem Moment war die Blockade im Kopf weg. In der zweiten Halbzeit ist jeder Spieler das Doppelte oder Dreifache gelaufen wie in der ersten, und auch die Ballsicherheit war wieder da“, berichtet Sommer.



Der 43-jährige Lehrer spricht von einer „verdienten Meisterschaft. In den entscheidenden Momenten hatten wir in dieser Saison auch das nötige Glück auf unserer Seite.“ So wie eben wie beim angesprochenen Treffer von Sebastian Semmler. Es war der Wachrüttler, den die Mannschaft so sehr gebraucht hatte. Keine Minute später erzielte Abidim Krasniqi den Ausgleich. Nach der Seitenwechsel ließen Krasniqi und Routinier Andreas Schneider den SV auf 4:2 davonziehen. Paintens Anschlusstreffer in der Nachspielzeit kam – glücklicherweise – zu spät. Schon am Ostermontag treffen die beiden Mannschaften erneut aufeinander. „Hätten wir in Painten verloren, wäre es am Montag wohl noch einen Tick schwerer geworden“, ist Sommer erleichtert, dass gleich der erste Matchball genutzt werden konnte.









„Auswärts Meister zu werden finde ich persönlich ohnehin schöner. Da hast du eine schöne Heimfahrt“, schmunzelt der Töginger Meistertrainer. Der Tross machte sich nach dem Spiel mit einem Autokorso auf Richtung Heimat. In Töging standen viele Menschen auf der Straße und winkten ihren „Helden“ zu. Weitergefeiert wurde in und am Sportheim. „An die 200 Fans waren da. Bei dem ein oder anderen wurde es nachts ein bisschen später“, berichtet Sommer lächelnd.



Worauf freut sich der Pädagoge mit Blick auf die kommende Spielzeit in der Bezirksliga Süd am meisten? „Für die Spieler ist das Schönste, neue Vereine und Gegner zu haben. So schön es auch in der Kreisliga mit den vielen Derbys ist. Allerdings war gegen viele Mannschaften vieles vorbestimmt. Wir kennen ihre Stärken und sie unsere.“ Das ist künftig anders. „Jetzt braucht es neue Herangehensweisen. Als Spieler zehrst du von dieser Erfahrung. Die Bezirksliga wird für die Spieler wie auch für mich als Trainer eine schöne Herausforderung und ist toll zum Lernen.“ Alexander Sommer glaubt fest daran, dass seine Jungs in der Bezirksliga bestehen können. Auch wenn bislang erst ein Bezirksliga-Jahr (Saison 2011/12) in der Historie des SV Töging steht. „Wenn wir dem treu bleiben, sich manchmal auch das Glück zu erarbeiten, warum sollte es dann nicht möglich sein, die Klasse zu halten?“



Erfreulich ist, dass die Mannschaft in Gänze zusammenbleibt. Bezüglich etwaiger Verstärkungen sagt Sommer: „Man hat nächste Saison vier Spiele mehr. Daher baucht man eine gewisse Breite im Kader. Wir müssen schauen, vielleicht den ein oder anderen Spieler dazu zu gewinnen. Aber das muss nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich passen.“ In der Umgebung sei es aufgrund der vielen Kreis- und Bezirksligisten allerdings schwierig, Spieler von anderen Klubs loszueisen. Umso mehr hofft Sommer, dass sich womöglich jemand aus der zweiten Mannschaft – wie aktuell Johannes Hirsch – aufdrängt. Oder dass ein oder mehrere der drei Jugendspieler, die im Sommer nachrücken, den Sprung auf Anhieb schaffen. „Langfristig haben die drei auf jeden Fall Potenzial.“



Apropos Jugend: In der Nachwuchsarbeit der vergangenen Jahre sieht der 43-Jährige den Grundstein für den aktuellen Erfolg. „Als Trainer einer Seniorenmannschaft profitiert man unheimlich von dem, was in der Jugend geleistet wird. In Töging hattest du immer engagierte Jugendtrainer. Das Schöne ist diese Grundlage, mit eigenen Spielern arbeiten zu können und nicht mit lauter externen Spielern. Das macht einfach Spaß“, unterstreicht Sommer zum Abschluss.