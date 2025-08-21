Zurück in sein Heimatland

„Auch wenn Josh in dieser Saison noch nicht auf Spielzeit gekommen ist, war und ist unsere Wertschätzung ihm gegenüber sehr hoch. Daher war es auch nicht unser Bestreben, ihn in dieser Transferperiode abzugeben“, erklärte 96-Geschäftsführer Marcus Mann. „Josh hat uns in den letzten Tagen signalisiert, dass er sich den Weg zurück in seine Heimat sehr gut vorstellen kann. Gleichzeitig ist das Angebot aus Portsmouth eines, mit dem wir uns aus wirtschaftlicher Sicht beschäftigen mussten. Daher haben wir dem Wechsel zugestimmt. Er hat sich hier immer tadellos verhalten und immer alles für Hannover 96 gegeben.“

Knight selbst blickte positiv auf seine Zeit in Hannover zurück: „Ich habe meine Zeit hier sehr genossen und wirklich gerne in der Arena vor den 96-Fans gespielt. Jetzt hat sich für mich die Möglichkeit ergeben, in meinem Heimatland bei einem ambitionierten Zweitligaklub zu spielen – diesen Schritt möchte ich gehen. Hannover 96 und die Mannschaft werde ich trotzdem weiter im Blick behalten.“