Zurück in Schwarz-Rot: Alexander Kunze wird neuer Torwarttrainer

– Foto: FC Ingolstadt 04

Mit Kunze gewinnt der FCI einen ausgewiesenen Torwart-Experten, der auf langjährige Erfahrung im Profi-Fußball zurückblickt. Nach seiner aktiven Laufbahn als Torhüter, in der er unter anderem 69 Zweitligapartien absolvierte, schlug der gebürtige Marienberger früh die Trainerlaufbahn ein. Als Torwarttrainer war er über viele Jahre für Eintracht Braunschweig tätig, arbeitete anschließend bereits beim FC Ingolstadt 04 und sammelte danach weitere Erfahrungen beim österreichischen Bundesligisten Austria Klagenfurt sowie zuletzt beim FC Erzgebirge Aue.

„Ich freue mich sehr, wieder nach Ingolstadt zurückzukehren. Der Verein ist mir aus meiner ersten Zeit hier bestens bekannt und ich habe mich in Ingolstadt immer sehr wohlgefühlt. Umso schöner ist es, wieder auf die Schanz zurückzukehren. Schon in den ersten Gesprächen wurde ich sehr herzlich empfangen. Genau dieser offene und familiäre Umgang zeichnet den FC Ingolstadt 04 aus und hat meine Entscheidung zusätzlich bestärkt. Jetzt gilt mein voller Fokus der täglichen Arbeit auf dem Platz. Gemeinsam mit unseren Torhütern möchte ich ihre Entwicklung weiter vorantreiben und meinen Beitrag dazu leisten, dass wir unsere sportlichen Ziele erreichen.“

Auch FCI-Präsident Peter Jackwerth blickt der Zusammenarbeit positiv entgegen: „Alexander kennt unseren Verein bereits aus seiner früheren Tätigkeit und weiß genau, wofür der FCI steht. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner akribischen Arbeitsweise wird er unsere Torhüter hervorragend begleiten und unser Trainerteam bereichern. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für die Schanzer gewinnen konnten.“