Zurück in die Oberliga-Spur?!

Seit dem letzten Wochenende hat der 1. SC die mögliche Meisterschaft wieder in der eigenen Hand. Doch bei allen Spekulationen in Richtung Oberliga denkt SC-Vize-Kapitän Maximilian Lerch von Spiel zu Spiel...

... und dabei warten innerhalb von 48 Stunden über Ostern gleich zwei Partien auf den 1. SC 1911 Heiligenstadt. Vom Papier her sind die Gegner mit dem FC Schweina-Gumpelstadt und dem SC 1903 Weimar - das aktuelle Kellerduo der Liga - nur Laufkundschaft. Allerdings geht es für die Eichsfelder zweimal auf Reise und die Kontrahenten brauchen dringend Punkte, damit ihre Chance auf den Klassenerhalt erhalten bleibt. "Beide Gegner befinden sich mitten im Kampf um den Klassenerhalt und werden alles dafür tun die nötigen Punkte dafür zu sammeln. Daher erwarte ich in beiden Spielen zwei kompakt stehende Gegner, die vor allem kämpferisch voll ans Limit gehen werden. In den vergangen Jahren durften wir oft genug erleben wie schwer es ist in Schweina einen Auswärtssieg zu holen und die Heimstärke von Weimar ist uns auch bekannt", ordnet so auch Maximilian Lerch vor den beiden Partien ein.

Durchaus holprig war der Monat März für die Heiligenstädter. Als Tabellenführer ging der 1. SC in diesen Monat und hatte auch das Pokalfinale vor Augen. Mit dem bitteren 2:5 gegen Fahner Höhe platzten allerdings die Endspielträume im Landespokal-Halbfinale. Zudem rutschte das Team in der Tabelle hinter SCHOTT und Fahner auf Platz Drei. Vor dem 2:1 gegen Saalfeld letzte Woche gab es in fünf Spielen drei Niederlagen, nur einen Erfolg. "Der Sieg gegen Saalfeld war sehr wichtig für uns. Wir konnten punktemäßig an dem Spitzendou dranbleiben und endlich mal wieder ein Heimspiel gewinnen. Wir sind ergebnistechnisch leider nicht so durch den März gekommen, wie wir es uns vorgestellt haben", sagt Maxi Lerch mit den Blick in den Rückspiegel.

Hat vielleicht auch die Meldung für die Oberliga im Meisterfall einen kleinen mentalen Knacks bei den Heiligenstädter ausgelöst? Seit dem der Verein die Lizenzunterlagen beim NOFV einreichte, war zumindest ergebnistechnisch der Wurm drin. Einen direkten Zusammenhang sieht aber Lerch nicht: "Das hat meiner Meinung nach aber nichts mit dem Thema Oberliga zu tun. Nach der Hinrunde stehen viele Gegner gegen uns sehr defensiv und bestrafen zurzeit auch noch nahezu jeden unserer Fehler. Zusätzlich fehlt in den letzten Wochen auch in gewissen Situationen das nötige Spielglück, was wir in der Hinrunde noch hatten. Uns war aber auch klar, dass in der Saison auch eine Phase kommt, wo drei, vier Spiele nicht so erfolgreich laufen werden. Ich bin guter Dinge, dass diese durch den Heimsieg letztes Wochenende beendet ist und wir die nächsten Spiele wieder erfolgreich gestalten."