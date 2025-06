Zurück in die Kreisklasse: Vollkommene Enttäuschung in Eurasburg

Verkehrte Welt: SVEB verliert nach 3:1-Führung in Oberalting nach Verlängerung mit 3:7 und steigt ab

Es ist nur schwer auszumalen, wie tief wohl der Schmerz beim SV Eurasburg-Beuerberg saß, als sich der TSV Oberalting mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit aus dem Nichts in die Verlängerung rettete und dann mit vier Toren davonzog. Ansatzweise greifbar wurde die Eurasburger Gefühlswelt beim Blick auf ihren Coach Felix Jung. Der ging nach Abpfiff dieses verrückten 3:7 nach Verlängerung an der Seitenlinie in die Hocke und starrte mit leerem Blick auf den Seefelder Rasen. „Ich kann dazu nichts sagen“, sagt der geknickte Eurasburger Trainer, der in aller Regel sehr treffende Worte nach dem Spiel findet.

Vollkommene Enttäuschung in Eurasburg

Dabei hatte alles so gut begonnen: Christian Martner nutzte einen Fehler der gegnerischen Defensive und netzte zum 1:0 ein – ein großer Vorteil in einem Duell, das nach dem torlosen Hinspiel kein Offensivfeuerwerk erwarten ließ. Doch Oberalting hatte eine Antwort parat und glich mit einem schönen Angriff durch Ben Dotterweich wieder aus. Das 1:1 zur Pause hielt den Ausgang in alle Richtungen offen.

Eurasburg zog das Spiel auf seine Seite, als Bela Burger nach der dritten Ecke am Stück den zweifach verlängerten Ball am langen Pfosten ins kurze Eck köpfte. Der SVEB kam nun mehrfach gefährlich hinter die Kette der Gastgeber. Martner spielte einmal halbrechts im Strafraum auf den mitgelaufenen Felix Nörling, der am zweiten Pfosten aus kurzer Distanz am Torwart scheiterte. Besser machte es der Eurasburger Flügelstürmer, nachdem ihn der frisch eingewechselte Florian Hartmann mit seinem ersten Ballkontakt gekonnt in Szene setzte und Nörling nach einem gewonnenen Laufduell von halblinks ins lange Eck vollstreckte. Immer wieder wurde es in der Folge über seine linke Seite gefährlich, ehe er nach einem Foul an der Mittellinie in der Schlussphase eine Zeitstrafe kassierte.

Spiel völlig aus der Hand gegeben

Die Gastgeber fanden aber auch in Überzahl zunächst kaum statt, bis in der Nachspielzeit ein Versuch aus der zweiten Reihe vom Pfosten an den Rücken des hechtenden Keepers Stefan Klostermair klatschte und dann senkrecht von oben vor Roman Hüttling fiel, der den Anschluss herstellte. Was aus Eurasburger Sicht noch nicht dramatisch gewesen wäre, hätte nicht der erste Ball der Gastgeber nach dem Anstoß den Weg hinter die Eurasburger Abwehrkette auf Patrick Feicht gefunden, der zum Eurasburger Entsetzen den Ausgleich erzielte und sein Team in die Verlängerung rettete. Lukas Bergmoser hätte anschließend beinahe noch alles auf den Kopf gestellt, doch seinen Abschluss konnte der Torwart entscheidend abfälschen, sodass der Ball Zentimeter am langen Pfosten vorbeiging.

Heftigen Sturz im freien Fall auf den Boden der Tatsachen

Von diesem heftigen Sturz im freien Fall von Wolke Sieben auf den Boden der Tatsachen erholte sich der SVEB nicht mehr. Oberalting erzielte mit dem Momentum im Rücken zu Beginn der Verlängerung binnen sechs Minuten drei Tore und in der zweiten Hälfte noch ein Kontertreffer zum 7:3-Endstand, was im Ergebnis nicht dem Spielverlauf entsprach.

Doch nach 120 Minuten war dennoch amtlich, dass Eurasburg den, in dieser Art und Weise unglaublich bitteren Weg zurück in die Kreisklasse antreten muss, aus der man ein Jahr zuvor noch über die Relegation aufgestiegen war.