Zurück in die Heimat: Bayreuth angelt sich Nürnbergs Ben Fischer

„Ich freue mich sehr auf diesen nächsten Schritt in meiner Geburtsstadt. Es ist ein besonderes Gefühl, künftig das Trikot der SpVgg Bayreuth zu tragen. Ich bin hochmotiviert und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen“, sagt Fischer in den sozialen Medien der SpVgg über seinen Wechsel in die Heimat.



Auch Dr. Nicole Kalemba, Geschäftsführerin der SpVgg Bayreuth, hebt die Bedeutung dieses Transfers hervor: „Wir haben klar kommuniziert, dass wir gezielt Talente aus der Region fördern wollen und Ben ist ein großartiges Beispiel dafür. Er stammt aus Bayreuth, hat in Nürnberg eine exzellente Ausbildung genossen und bereits auf Regionalliga-Niveau überzeugt. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn für die Altstadt begeistern konnten.“ Mit Ben Fischer gewinnt die SpVgg Bayreuth einen vielseitigen Spieler mit Heimatverbundenheit. Das sei ein weiterer Baustein für eine zukunftsorientierte Kaderstruktur, heißt es abschließend in der Meldung des Klubs.



Fischer entstammt seinem Heimatklub TSV Bindlach und wagte in jungen Jahren den Sprung ins Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg. Beim Club durchlief er ab der U13 sämtliche Jugendmannschaften, spielte in der U17 und U19 auf Bundesliga-Niveau. 2023 wurde er schließlich in die U21-Regionalliga-Mannschaft des FCN aufgenommen. Bislang stehen 34 Regionalliga-Einsätze in Fischers Spielervita. Weitere werden nächste Saison im Bayreuther Dress dazukommen.