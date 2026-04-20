Zurück in die Bezirksliga: Ränkam macht Meisterstück perfekt

Meister der Kreisliga Ost: Der FC Rämkam ist drei Spieltage vor Schluss nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. – Foto: Karl Reitmeier/FC Ränkam

Der FC Ränkam ist am Ziel angekommen: Mit einem souveränen 4:0-Heimsieg gegen die SG Schloßberg macht die Mannschaft von Trainer Andreas Herrmann ihr vorzeitiges Meisterstück in der Kreisliga Ost. Nach dem Spiel wurde ausgelassen gefeiert und die Sonntagnacht dürfte kurz gewesen sein für alle Beteiligten. Nach zwei Jahren Abstinenz kehrt der FC in die Bezirksliga zurück. Schon vor Saisonbeginn war das das große Ziel. Der Titelgewinn ist vollauf verdient, zumal die Ränkamer nach der Winterpause nie irgendwelche Zweifel aufkommen ließen. Überhaupt ist die Konstanz des Teams in dieser Spielzeit bemerkenswert. Kapitän Marco Kuhndörfer, Top-Torjäger Joseph Altmann und Co. erlaubten sich nur eine einzige Saisonniederlage – bei 17 Siegen und 5 Unentschieden. 22 Gegentore sind ebenfalls Top-Wert der Liga. Jetzt bleibt bloß abzuwarten, ob der Verein nächste Saison in die Bezirksliga Nord oder Süd eingruppiert werden wird. Im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz lösten derweil die punktgleichen SpVgg Mitterdorf und SG Zandt/Vilzing II zu Hause ihre Aufgaben. Dagegen kam der Rangvierte SpVgg Willmering-Waffenbrunn in Michelsdorf nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus und muss etwas abreißen lassen. „Unten“ feierte die SG Schönthal einen Heimsieg gegen Chamerau und den damit verbundenen Klassenerhalt. Mit der SG Regental steht nun auch der erste Relegationsteilnehmer fest.



Beim 1. FC Miltach durften die 150 Fans zugunsten der Hausherren jubeln. Zu Gast war der FC Untertraubenbach, der durch Sebastian Kurz in der zehnten Minute in Führung ging, doch Alexander Daiminger sorgte in der 20. Minute für Ausgleich und Max Bretzl erzielte in der 25. Minute das 2:1 und legte noch zwei weitere Buden in Folge in der zweiten Halbzeit drauf (52., 56.), erst kurz vor Schluss gelang es Paul Kurz noch eine Chance für den FC zu versenken (87.). Schiedsrichter: Jakob Baier, Michael Hägler, Willi Schießl







Die SG Zandt/Vilzing II sicherte sich am Sonntag den Heimdreier gegen die SpVgg Eschlkam vor 70 Schaulustigen und bleibt voll im Rennen um Platz zwei. Benedikt Laumer erzielte in der 21. Minute das 1:0 und Maximilian Laumer erhöhte in der 29. Minute für die Gastgeber, den Heimdreier besiegelte Vladimiro Giglio dann in der 84. Minute. Schiedsrichter: Matthias Schoierer, Christian Stockhofe, Sebastian Janker







Einen knappen Sieg erzielte der Rangzweite SpVgg Mitterdorf am 23. Spieltag gegen die SG Waldmünchen/Geigant vor 130 Zuschauern. Mit einem Elfmeter, dankend angenommen von Elias Wolf, ging die SG in der 47. Minute in Front, doch ein weiterer Elfer in der 54. Minute, zugunsten der Hausherren, brachte durch Tobias Bräu den Ausgleich. Die Siegesbude erzielte David Weiß in der 73. Minute für die SpVgg Mitterdorf. Schiedsrichter: Richard Kerscher, Mohammad Almayuf, Josua Laußer







Keinen Sieger erlebten die 120 Besucher am vergangenen Sonntag beim 1. FC Rötz. Zu Gast war die 1. SG Regental, die durch Bastian Lugauer in der siebten Minute in Führung gingen. Den Ausgleich erzielte Dominik Grätsch für die Hausherren in der 18. Minute. Für den Tabellenletzten aus Rötz ist das vierte Remis in Folge (!) zu wenig. Schiedsrichter: Marco Daucher, Leon Daucher, Tim Sulik













Auf dem Weg zum vorzeitigen Meisterstück ließ der FC Ränkam keine Zweifel aufkommen. Zu Gast war die SG Schloßberg, die sich ohne Chancenverwertung vor 200 Zuschauern geschlagen geben mussten. Noch in der ersten Halbzeit schob Nils Bauer (43.) zum 1:0 ein, Kilian Müller erhöhte in der 51. Minute, ebenso Marco Kuhndörfer in der 60. Minute und die letzte Bude schob Johannes Baier in der 62. Minute für die Hausherren ein. Nach Abpfiff kann der Jubel im Ränkamer Lager keine Grenzen mehr. Schiedsrichter: Tobias Buchfink, Sebastian Schindler, Leon Edenharter







Im Remis trennten sich die SG Michelsdorf/Cham II und die SpVgg Willmering-Waffenbrunn vor 100 Besuchern. Bereits in der dritten Spielminute brachte Lukas Perlinger die Gastgeber in Führung und Martin Schuster erzielte in der elften Minute das 2:0. Kurz vor der Halbzeitpause verkürzte Jakob Pangratz (45.) noch für die SpVgg. In der 61. Minute sah Jakub Süsser die Zeitstrafe, dann erzielte Jakob Pangratz (66.) den Ausgleichstreffer der Partie. Schiedsrichter: Andreas Leykauf, Manfred Lachner, Peter Langensteiner







Mit einer klaren Niederlage ging der FC Chamerau bei der SG Schönthal-Premeischl vor 120 Zuschauern vom Platz. In Front brachte Timo Ziereis die Gastgeber in der 23. Minute und Fabian Rohrmüller erhöhte in der 25. Minute für die SG. Jonas Berzl landete in der 45.+1. Minute einen Anschlusstreffer für den FC, doch in der 85. Minute sah er die Zeitstrafe, wie auch der Kontrahent Timo Ziereis. In der Nachspielzeit netzte Jonas Zeiser (90.+2.) nochmal für die SG ein, was die Maximalausbeute daheim komplett machte. Schiedsrichter: Max Piendl, Heinrich Kurzendorfer, Niklas Linhart