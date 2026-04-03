Zurück in die Bayernliga? »Wochen der Wahrheit« für Ammerthal

Dürfen Yaroslav Vlasenko und die DJK Ammerthal den zweiten Heimsieg binnen fünf Tagen bejubeln? – Foto: Jonas Löffler

Erleichterung herrschte am Dienstag im Ammerthaler Lager. Durch den harterkämpften 2:0-Heimsieg gegen ein starkes Quelle Fürth konnte die kleine Ergebnisdelle (vier Spiele ohne Sieg) überwunden werden. Gleichzeitig baute die DJK ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der Landesliga Nordost wieder auf sieben Punkte aus. Zum Abschluss der Englischen Woche genießt das Rösl-Gefolge erneut Heimrecht. Mit dem TSC Neuendettelsau ist ein abstiegsgefährdeter Liganeuling zu Gast. Anstoß ist um 16 Uhr.



„Wir haben gegen Quelle Fürth endlich den Bock umstoßen und wichtige Punkte holen können. Das war für das Selbstvertrauen und den Kopf sehr wichtig für unsere Mannschaft“, unterstreicht Tobias Rösl nochmal die Wichtigkeit des jüngsten Erfolgserlebnisses. Zur kommenden Heimaufgabe gegen den Tabellen-Dreizehnten sagt Ammerthals Trainer: „Jetzt gilt es zu Hause gegen Neuendettelsau nachzulegen. Dafür muss aber erneut alles dafür gegeben werden, schließlich versucht jeder Gegner uns als Tabellenführer ein Bein zu stellen. Das werden wir jedoch nicht zulassen. Selbstvertrauen und Demut hat für uns oberste Priorität.“ Rösl betont: „Wir befinden uns in den Wochen der Wahrheit!“



Der Verein aus dem mittelfränkischen Landkreis Ansbach ist aus der Kreisliga in die Landesliga durchmarschiert, spielt die erste Landesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Hier schlägt sich der TSC bisher tapfer. 29 Punkte konnten aus 26 Spielen erbeutet werden. Die Relegationszone ist aber bedrohlich nahe und deshalb wird die Mannschaft von Trainer Dieter Kreiselmeier nichts unversucht lassen, den Ammerthalern ein Bein zu stellen.





Nichtsdestotrotz möchten die Gastgeber ihre ansteigende Formkurve weiter bestätigen und den nächsten Dreier nachlegen. Für dieses Vorhaben stehen dem Trainerteam – neben den Dauerverletzten Manuel Mutove und André Karzmarczyk – weiterhin Dennis Weidner und der noch gesperrte Martin Popp nicht zur Verfügung. Dagegen hat Routinier Anton Shynder seine Rotsperre abgesessen und kehrt ins Aufgebot zurück. Im Hinspiel feierte Ammerthal einen mühsamen 2:0-Arbeitssieg.