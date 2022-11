Türkspor Eppingen (schwarz) ist diese Saison meistens obenauf. – Foto: Ferhat Fistikci

Zurück in der Spur Kreisklass A Sinsheim +++ Türkspor Eppingen hat sich gefangen und ist in Schlagdistanz zur Spitze +++ Am Sonntag bei Helmstadt II großer Favorit

Es war ordentlich Druck auf dem Kessel und Türkspor Eppingen hat geliefert. "Bei Türk Gücü Sinsheim (2:2) und beim SV Tiefenbach (1:2) haben wir Punkte liegen lassen, weshalb wir an die Jungs appelliert haben, gegen Untergimpern wieder zu alter Form zurückzufinden", sagt Filipe Ferraz Andrade. Der Trainer von Türkspor Eppingen durfte nach dem 2:1-Heimsieg gegen die SG Untergimpern tief durchatmen. Die so sehr erhoffte Trendwende gelang.

Mit einem Schnitt von exakt zwei Punkten pro Partie stehen die Eppinger hervorragend als Zweiter da und befinden sich in Schlagdistanz zum Spitzenreiter TSV Zaisenhausen, der zwei Zähler mehr hat. Andrade ist gut drauf: "Wohlwissend, dass wir hier Amateurfußball betreiben und in erster Linie aus Spaß dabei sind, wollen wir natürlich auch etwas erreichen. Dafür ziehen bei uns in und um den Verein alle an einem Strang." Der 28-jährige Mittelfeldspieler führt das Traineramt zusammen mit Muharrem Kara (32 Jahre) aus. Beide stehen regelmäßig auf dem Spielfeld und gehören zu den erfahrensten Kickern bei Türkspor. Auf Andrade, der obendrein schon acht Tore erzielt hat, übt die neue Aufgabe einen großen Reiz aus. Er klärt auf: "Als Trainer bekommst du ganz neue Ansichten, mit denen du dich als Spieler überhaupt nicht beschäftigst. Ich empfinde es als eine sehr interessante Aufgabe, wurde hier herzlich von jedem aufgenommen und kann überhaupt nichts bemängeln." Die zwei Jahre zuvor, in denen er bereits als Spieler für Türkspor Eppingen aktiv war, erleichterten ihm die Eingewöhnung für das neue Amt.