Zurück in der Spur

Mit einem klaren 5:1-Erfolg rehabilitierte sich der TSV nach der unglücklichen Niederlage in Söllingen und dem spielfreien Wochenende und beendete damit krachend die Malscher Serie von fünf ungeschlagenen Spielen in Folge. Bereits nach 45 Minuten stand eine beruhigende 3:0-Halbzeitführung, die jedoch nicht zuletzt zwei starken Paraden unseres Schlussmanns Jan Rapp und der kläglichen Chancenverwertung der Gäste zu verdanken war. Beide Teams starteten offensiv ausgerichtet in die Partie und so entwickelte sich schnell ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Für den TSV scheiterten Manuel Balzer (2.) und Kapitän Pfeiffer (6.) aus aussichtsreicher Position, während Rapp auf der Gegenseite wie eingangs erwähnt in den direkten Duellen gegen Huditz (3.) und Karcher (12.) zwei Hochkaräter vereitelte und seine Farben vor dem frühen Rückstand bewahrte. Nach einer knappen Viertelstunde sorgte Spielertrainer Blank dann mit einer Flanke vom rechten Flügel für die Auerbacher Führung. Der Ball wurde länger und länger und senkte sich unter Mithilfe des Malscher Torhüters Gräfinger in den Winkel. Nur wenige Sekunden nach dem folgenden Anspiel vertändelte Balzer eine Riesenchance im Sechzehner und verpasste die Chance abzuziehen. Doch das 2:0 ließ nicht lange auf sich warten. Ein Hauser-Freistoß aus dem Halbfeld landete am zweiten Pfosten bei Erismann, der vom Ausrutscher des FVM-Keepers profitierte und das Leder in die Maschen jagte (19.). Es blieb bis zur Pause ein munteres Spiel, wobei die Gäste ihre Chancen ausnahmslos leichtfertig vergaben. Der TSV präsentierte sich hingegen abgezockt und konnte noch vor dem Seitenwechsel auf 3:0 erhöhen. Ein abgefälschter Schuss von Pfeiffer landete auf Balzers Kopf und fand von dort aus den Weg ins Netz (43.).