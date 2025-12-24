Zurück in der Regionalliga – Ali Han ist wieder da

Anlässlich des Berliner Pokal-Viertelfinalspiels zwischen dem BFC Preussen und dem BFC Dynamo (1:3) staunen die anwesenden Medien nach der Pressekonferenz über die Sponsorenwand des Lankwitzer Regionalligisten im Preussen-Casino. Dort prangt ein bekannter Name: Han Bau. Auf Nachfrage beim sportlichen Leiter Pierre Seiffert bestätigt dieser eine Überraschung

Ali Han ist zurück im Berliner Fußballgeschäft. Im September 2021 gibt der langjährige Präsident des heutigen Oberligisten Berliner AK 07 sein Amt an seinen Sohn Ebubekir ab. Der 29-jährige Unternehmer einer großen Baufirma beendet 2023 das Engagement beim Moabiter Verein. Sein Vater fungierte auch als Ehrenpräsident des türkischen Profivereins Karaman Futbol Kulübü und soll nun beim Berliner Regionalligisten BFC Preussen als Sponsor einsteigen. Das bestätigt der sportliche Leiter Pierre Seiffert in einem Telefonat gegenüber FuPa Berlin. Inwiefern Han an den Gesprächen über eine personelle Neuaufstellung für die Rückrunde beteiligt sein wird, ist offen

___________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.