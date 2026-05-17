Zurück in der Landesliga: Dersimspor feiert Meisterschaft

Dersimspor Hamburg setzt sich gegen Harburger SC durch. – Foto: Steffi Rathje

Der Dersimspor Hamburg hat den Aufstieg perfekt gemacht. Mit einem 2:0-Heimsieg gegen den Harburger Sportclub sicherte sich die Mannschaft von Trainer Frank Heine am vorletzten Spieltag die Meisterschaft in der Bezirksliga Hamburg Süd und damit die Rückkehr in die Landesliga.

Nach 27 Spielen steht Dersimspor bei 59 Punkten. Der Vorsprung auf die Verfolger Dulsberger SC Hanseat und SC Vorwärts/Wacker Billstedt III beträgt vier Zähler, bei nur noch einem ausstehenden Spiel ist der Titel damit nicht mehr zu nehmen. Für den Verein bedeutet dieser Erfolg die Rückkehr in eine Spielklasse, in der Dersimspor bereits zwischen 2014 und 2022 vertreten war.

Özdemir bringt Dersimspor früh auf Kurs Gegen den Harburger Sportclub stellte Dersimspor früh die Weichen. In der 17. Minute traf Kadir Özdemir zum 1:0 und brachte den Favoriten auf Meisterkurs. Der Treffer gab dem Tabellenführer die nötige Sicherheit, auch wenn die Entscheidung lange offen blieb. Der HSC, der mit dem Trainerduo Bünyamin Cetin und Sascha Enrico de la Cuesta Seco antrat, hielt das Spiel ergebnistechnisch bis in die Schlussphase hinein eng. Erst in der 88. Minute machte Alexandar Mucunski mit dem 2:0 alles klar. Danach war endgültig sicher: Dersimspor lässt sich diesen Titel nicht mehr nehmen.

Verdienter Meister nach konstanter Saison Die Meisterschaft ist das Ergebnis einer starken und konstanten Spielzeit. Dersimspor gewann 19 seiner 27 Partien, verlor nur sechsmal und stellte mit 87 Treffern eine der besten Offensivreihen der Liga. Gerade im engen Rennen mit Dulsberg und Vorwärts/Wacker III war diese Konstanz entscheidend. Während die Konkurrenz bis zuletzt Druck machte, blieb Dersimspor im entscheidenden Moment stabil. Der 2:0-Erfolg gegen den HSC war kein Kantersieg, sondern ein reifer Meisterschaftssieg: frühe Führung, Geduld, später Schlusspunkt. Rückkehr auf vertrautes Terrain Für den Verein hat der Aufstieg eine besondere Bedeutung. Zwischen 2014 und 2022 gehörte Dersimspor bereits der Landesliga an, nun folgt nach einigen Jahren in der Bezirksliga die Rückkehr. Damit ist der Klub wieder dort angekommen, wo er sportlich lange beheimatet war. Der Titel zeigt, dass der Weg zurück gelungen ist. Dersimspor hat sich über die Saison als stabilste Mannschaft der Bezirksliga Hamburg Süd erwiesen - und darf nun feiern. Die Meisterschaft ist sicher, der Aufstieg perfekt, die Landesliga wartet.

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