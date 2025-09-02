Zurück in der Kreisliga A

Nach dem Abstieg 2014/2015 aus der Kreisliga A und zehn Jahren in der Kreisliga B4 ist die VfR-Reserve wieder in der Kreisliga A2 angekommen. In einem umkämpften Spiel hatte Schiedsrichter David End viel zu tun.

In der ersten Halbzeit dominierten die Gäste, die mit einigen erfahrenen Spielern (Darunter unser ehemaliger Kapitän der ersten Mannschaft Erdem Bayram) aufgelaufen waren, und hatten eine Chancenüberlegenheit von 5:2.

Doch unsere Möhlinkicker gingen in Führung. In der 45+2. Minute foulte ein SG-Spieler Alseny Bangoura etwa 23 Meter vorm gegnerischen Gehäuse. Nach einer sechsmonatigen Verletzungspause nahm sich Batuhan Boz der Sache an und versenkte den Ball präzise in die rechte Torecke zum bis dahin etwas glücklichen 1:0.

In der zweiten Halbzeit zeigte Breisach/Gündlingen erneut Präsenz und hatte drei weitere Möglichkeiten (64., 69., 77. Minute). In der 79. Spielminute parierte unser starker Torhüter Elias Kiefl einen Freistoß von Erdem Bayram.

Kurz darauf ein Foul an Bayram im Strafraum; der fällige Strafstoß wurde von Niklas Figlesthaler zum 1:1-Endstand verwandelt.

Kommentar des Torschützen Batuhan Boz: „Die SG war besser, sie haben es gut gemacht. Doch wir haben gut dagegengehalten und einen wichtigen Punkt geholt!“

Glückwunsch, Jungs!

Mike Gaulrapp (VfR)