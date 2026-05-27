Zurück in der Kreisklasse: Bernhardswald krönt Traum-Rückrunde Der Mannschaft von Coach Thomas Kern gelingt als Meister der A-Klasse 3 der direkte Wiederaufstieg von Redaktion · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV Bernhardswald ist zurück in der Kreisklasse! – Foto: Verein

Was für eine Saison für den TSV Bernhardswald! Nur ein Jahr nach dem bitteren Abstieg aus der Kreisklasse kehrt die Mannschaft als Meister der A-Klasse 3 direkt wieder zurück. Nach einer emotionalen Vorsaison, in der man nach starker Rückrunde erst in der Relegation knapp am Klassenerhalt scheiterte, schien im Sommer 2025 zunächst ein größerer Umbruch bevorzustehen. Einige Spieler verließen den Verein, andere beendeten ihre Karriere und auch auf der Trainerposition gab es Veränderungen. Doch genau in dieser schwierigen Phase entwickelte sich innerhalb der Mannschaft ein neues Selbstverständnis.

Mit Thomas Kern übernahm ein motivierter Trainer das Team, der nach seiner Zeit beim ASV Burglengenfeld II wieder eine erste Mannschaft coachen wollte. Gemeinsam mit einigen Neuzugängen und dem festen Glauben, eigentlich eine Kreisklassen-Mannschaft zu sein, entwickelte sich schnell eine enorme Motivation innerhalb der Mannschaft.



Schon die Hinrunde zeigte, dass mit dem TSV Bernhardswald in dieser Saison zu rechnen war. Mit nur zwei Niederlagen – gegen Ramspau II und den VfB Regensburg – belegte man zur Winterpause den zweiten Tabellenplatz hinter der DJK SV Keilberg. Besonders offensiv setzte die Mannschaft immer wieder Ausrufezeichen. Mit insgesamt 80 Toren in 20 Spielen stellte Bernhardswald am Ende die mit Abstand gefährlichste Offensive der Liga. Großen Anteil daran hatten Gabor Balogh sowie die Zwillingsbrüder Noah und Finn Garmann, die allesamt zweistellig trafen. Überragender Spieler der Saison war dabei Noah Garmann. Mit 19 Toren und unglaublichen 21 Vorlagen in nur 19 Spielen war der 23-Jährige der gefährlichste Offensivspieler der gesamten Liga und prägte das Angriffsspiel der TSV-Truppe wie kein anderer.





In der Rückrunde entwickelte sich Bernhardswald schließlich zur besten Mannschaft der Liga. Bis auf das Rückspiel gegen SpVgg Ramspau II im Oktober konnten alle Spiele gewonnen werden. Vor allem defensiv zeigte das Team eine enorme Entwicklung. Nach 21 Gegentoren in der Hinrunde ließ die Kern-Elf in der Rückrunde nur noch zehn Treffer zu und trat insgesamt deutlich reifer und stabiler auf. So kam es am letzten Spieltag zum absoluten Showdown: Erster gegen Zweiter, TSV Bernhardswald gegen TSV Pettenreuth – Derby und Entscheidungsspiel zugleich. Aufgrund des Drei-Punkte-Vorsprungs von Bernhardswald hätte Pettenreuth zwingend gewinnen müssen, um noch ein Entscheidungsspiel zu erzwingen. So kam es aber nicht.



Die Bernhardswalder erwischten den perfekten Start und ging früh durch Top-Scorer Garmann in Führung. Doch Pettenreuth antwortete kurze Zeit später mit einem Sonntagsschuss an den Innenpfosten zum 1:1. Nach rund einer halben Stunde kippte das Spiel jedoch wieder zugunsten des Gastgebers: Nach einem groben Foul auf Höhe der Mittellinie sah ein Pettenreuther Spieler die Rote Karte. In Überzahl kontrollierte Bernhardswald das Derby weitgehend, auch wenn zunächst die letzte Konsequenz im Offensivspiel fehlte. Die Entscheidung fiel schließlich in der 85. Minute, als Michael Zettl im Strafraum vom gegnerischen Torwart zu Fall gebracht wurde. Vincent Streit behielt vom Elfmeterpunkt die Nerven und verwandelte zum viel umjubelten 2:1. In der Nachspielzeit sorgte Finn Garmann mit dem 3:1 endgültig für die Entscheidung und ließ ganz Bernhardswald jubeln.



