Zurück in der KOL – und bereit, alles reinzuwerfen

Nach 29 Jahren ist es endlich wieder so weit: Die SG Geismar/Züschen geht in der Saison 2025/26 in der Kreisoberliga auf Punktejagd – und das mit breiter Brust. „Wir sind in die KOL aufgestiegen, also sehr zufrieden!“, bringt Social-Media-Manager Dennis Karolyi die vergangene Spielzeit auf den Punkt.