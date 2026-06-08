Zurück in der Heimat: Nikolas Wulf wechselt wieder zum FC Kilia Kiel

Neuzugang Nikolas Wulf (Kilia Kiel). – Foto: Kilia Kiel

Wer den schleswig-holsteinischen Oberliga- und Regionalligafußball der vergangenen Dekade intensiv verfolgt hat, wird sich an einem Namen auf der Torwartposition erinnern: Nikolas Wulf. Der inzwischen 30-jährige Schlussmann unterschreibt zum zweiten Mal in seiner Karriere einen Vertrag beim Oberligisten FC Kilia Kiel. Wulf überzeugt bei seinen vielen Sationen mit Zuverlässigkeit, starker Strafraumbeherrschung und fußballerischen Qualitäten im Spielaufbau. Seine Laufbahn liest sich wie eine Tour de Force durch die traditionsreichsten Clubs im hohen Norden – mit einem aktuellen Abstecher auf die andere Seite der Elbe.

Ausgebildet in den Jugendabteilungen von Holstein Kiel, der SpVg Eidertal Molfsee und dem TSV Kronshagen, schnupperte Wulf früh Oberliga-Luft bei den „Störchen“ sowie beim TSV Schilksee. Seine sportlich wohl konstanteste und prägendste Zeit erlebte der Rechtsfuß am Waldeck bei Eutin 08 im schleswig-holsteinischen Oberhaus. Zwischen 2018 und 2022 war Wulf der große Rückhalt der Rosenstädter und stand in über 50 Oberliga-Partien zwischen den Pfosten.

Inter Türkspor Kiel sicherte sich 2022 die Dienste des erfahrenen Mannes. Der damalige Türkspor-Chefcoach Liridon Imeri, der inzwischen das Amt des Sportlichen Leiters bekleidet, sparte bei der Verpflichtung nicht mit Lob für seinen Neuzugang:

„Ein sehr erfahrener Torwart mit einer sehr guten Strafraumbeherrschung. Zudem hat er enorme Stärken auf der Linie und bringt bei der Verarbeitung von Bällen auch fußballerisch alles mit, was ein moderner Keeper braucht.“

Über den FC Kilia zum Hamburger Traditionsclub

Nach einem starken Jahr bei Inter Türkspor folgte der Wechsel zum ambitionierten Lokalrivalen FC Kilia Kiel, mit dem Wulf der Sprung in die Regionalliga Nord gelang und so der Schlussmann wichtige Erfahrungen auf Viertliga-Niveau sammeln konnte.

Anfang 2025 schlug der Hamburger Traditionsverein Altona 93 zu und lotste den erfahrenen Schleswig-Holsteiner an die Adolf-Jäger-Kampfbahn. An der Elbe feierte Wulf prompt den Meistertitel in der Oberliga Hamburg und den Aufstieg in die Regionalliga Nord. Mit einem Vertrag bis Sommer 2026 ausgestattet, blieb der gebürtige Kieler ein verlässlicher Faktor im Defensivverbund der Hamburger.

Das neue Kapitel am Hasseldieksdammer Weg

Nun kehrt Wulf, dessen fußballerische Heimat tief in den Strafräumen Schleswig-Holsteins verwurzelt ist, wieder in die Landeshauptstadt zurück.

Beim FC Kilia Kiel ist die Freude über den namhaften Rückkehrer riesig. Die sportliche Führung ist sich sicher: Mit Nikolas Wulf kehrt ein bekanntes Gesicht zurück, das nicht nur sportliche Qualität mitbringt, sondern vor allem jede Menge Erfahrung. Diese soll nun der Mannschaft und insbesondere den jungen Spielern zugutekommen. „Niki“ wird mit seiner Persönlichkeit, seinem Ehrgeiz und seiner Professionalität die Torhütergruppe der Kilianer bereichern und dabei helfen, das tägliche Niveau im Training weiter anzuheben. Von seiner Routine soll letztlich nicht nur das Torwartteam, sondern die gesamte Mannschaft profitieren.

Auch Kilia-Trainer Nicola Soranno blickt postiv auf die erneute Zusammenarbeit voraus: