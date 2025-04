Zurück in der Erfolgsspur: Murnau-Reserve schlägt Eglfing

Hinter den Murnauer Fußballern der Reserve liegt eine Woche des Grauens. „War extrem schwierig für die Jungs. Keiner hat damit gerechnet“, sagt Jan Tischer, der Nachfolger von Trainer Michael Schmid. Der plötzliche Abschied des Coaches hat das Gefüge in seinen Grundfesten erschüttert. Für das Kreisklassenteam stand fest: Wenn es nun einer in dieser prekären Lage richten soll, dann Tischer, der ewige Feuerwehrmann der Drachen. „Die Mannschaft hat mit mir gesprochen und sich das gewünscht“, sagt er, auch wenn die Lage für ihn alles andere als einfach ist. Bildete er doch mit Michael Schmid über Jahre ein erfolgreiches Duo. Der Sprung in den Alltag zurück verlief wenigstens dem Ergebnis nach stressfrei. Im Nachbarschaftsduell mit Eglfing siegte die TSV-Reserve am Ostermontag 3:0.