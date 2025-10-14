Zurück in der Erfolgsspur – Forstern macht 0:4-Niederlage vergessen

Nach dem 4:1 gegen den TSV Theuern überzeugt das Team von Trainer Jan Strehlow besonders durch spielerische Fortschritte.

Forstern – Mit dem 4:1-Sieg beim TSV Theuern finden die Forsternerinnen nach dem Patzer im Spitzenspiel wieder zurück in die Erfolgsspur. Allerdings erwischte der TSV einen guten Start in die Partie. „Aber mit jeder Minute haben wir mehr Anteile bekommen und diese auch ausgespielt“, bestätigt FCF-Trainer Jan Strehlow , dessen Team anders als in der Vorwoche nun die nötige Ruhe vor dem Tor beweisen konnte.

Zwar vergab Franziska Stimmer zu Beginn aus kurzer Distanz, doch bereits der zweite Abschluss saß: Julia Obermeier versenkte einen Fernschuss im gegnerischen Kasten (9.).

Fast im Fünf-Minuten-Takt erarbeiteten sich die Forsternerinnen daraufhin die nächsten Möglichkeiten. Trotzdem waren in Halbzeit eins – mit Ausnahme des 2:0 durch Stimmer bei einem Eckball (28.) – keine weiteren erwähnenswerten Abschlüsse dabei.

Denn obwohl die Heimelf über schnelle Kickerinnen verfügte, musste FCF-Keeperin Lily Koch erst nach Wiederanpfiff einmal wirklich eingreifen: Sie klärte einen Schuss aus knapp 18 Metern zur Ecke.

„Wir haben dann in der zweiten Halbzeit die Räume genutzt, den Ball klatschen lassen und mit zwei Kontakten gespielt“, berichtete der Übungsleiter derweil von den spielerischen Fortschritten seiner Elf. Das Team agierte vor allem in der Offensive äußerst variabel und tauchte sowohl über Standards als auch mit Schüssen und schönen Kombinationen vor dem Tor des TSV auf.

Mit dem Sieg ist der „Rebound geschafft“

Nach einer dieser gelungenen Aktion über die rechte Außenbahn war es erneut Stimmer, die in der 52. Minute die Theuerner Schlussfrau prüfte. Den Abpraller konnte dann Veronika Auer zum 3:0 verwandeln. Und selbst auf das 1:3 durch Lena Götz (69.) in Folge einer Ecke hatte die FCF-Auswahl die richtige Antwort parat: Direkt der nächste Angriff, führte zum 4:1 von Yvonne Dengscherz (71.). Allerdings hätte die Offensivakteurin kurz zuvor bereits im Anschluss an einen Steckpass einnetzen müssen.

Deshalb zeigte sich Strehlow mit Abpfiff zufrieden: „Der Rebound ist geschafft und wir haben über 90 Minuten nicht nachgelassen, sondern eher sogar noch was draufgelegt.“