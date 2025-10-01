Wollen unter Flutlicht wieder jubeln: Die Spieler des SV Erlbach – Foto: Roland Wagner

Zurück in der Erfolgsspur: Erlbach trifft auf Heimstetten Flutlichtspiel in der Holzbau Grübl Arena Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd SV Erlbach Heimstetten

Einiges spricht für ein Fußballfest am Donnerstag, bei beiden Teams zeigt die Formkurve nach oben: Erlbach konnte drei der letzten fünf Spiele für sich entscheiden, Heimstetten gewann sogar vier der letzten fünf Spiele.

Die Verantwortlichen beider Mannschaften dürften daher mit dem Saisonverlauf und der aktuellen Tabellensituation zufrieden sein, der SVE ist in Schlagweite zur Tabellenspitze, der SVH holt mit großen Schritten auf und steht nur knapp dahinter. Die Erwartungshaltung ist bei beiden Vereinen ähnlich, vorne mitspielen, im besten Falle auch um den Aufstieg. Auf gar keinen Fall aber "unten rein" rutschen und sich mit dem Abstiegskampf beschäftigen müssen. Beruhigender Abstand zu den Abstiegsrängen

Nach dem ersten Saisondrittel ist die Tendenz somit durchaus beruhigend, doch sowohl Trainer Lukas Lechner als auch sein Gegenüber Sarah Romert kennen die Liga gut genug um zu wissen, dass man niemals nachlassen darf. Auch wenn sich mittlerweile eine kleine Lücke zwischen den Abstiegsrängen und dem Tabellenmittelfeld auftut - punkten ist weiterhin Pflicht! Durch die beiden späten Siege gegen den TSV 1860 München II und den TuS Geretsried herrscht Hochstimmung im Holzland. Eine gute Leistung kann Lechner seinen Jungs zumeist bescheinigen, doch nicht immer wird diese belohnt. Das war zuletzt zweimal der Fall, die späten Tore sind laut Trainer auch ein Zeichen des Charakters und Siegeswillens seiner Mannschaft.