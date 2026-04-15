Zurück in der Erfolgsspur

Nachdem die Arnstädter zuletzt im Spitzenspiel unter Wert den Jenaern unglücklich unterlagen, sah man von einer möglichen Verunsicherung nichts, im Gegenteil der Heimsieg geriet nie in Gefahr. Man erspielte sich ein klares Chancenplus und ließ bedingt durch ein diszipliniertes Abwehrverhalten kaum etwas zu. „Wir wußten, was uns für ein unangenehmer Gegner erwartet, ums so positiver war es wie wir nach drei Wochen Pause und der schmerzlichen Niederlage gegen Schott Jena schnell in die Abläufe fanden und voll auf verdient drei Punkte einfuhren, das zeigt wie gefestigt die Mannschaft ist, im ersten Durchgang hätten wir sicherlich das eine oder andere Tor mehr erzielen können“ so Trainer Martin Hauswald. Johannes Ruschke fast mit der Führung, doch Arnstadts Sturmtank traf nach einer Flanke per Kopf nur das Torgebälk (20.). Folgerichtig gingen die Bachstädter in Führung, mit einem Steckpass spielte Ruschke Niklas Hoffmann frei, der überlegt vollendete (26.). Dann verhinderte Torwart Julian Knoll gleich zweimal mit Glanzparaden einen möglichen Ausgleich. Doch unbeeindruckt davon kam nach einer Balleroberung Dustin Messing in Ballbesitz und ließ freistehend Torwart Buberl keine Abwehrchance (32.).

Im zweiten Durchgang verflachte die Partie, während Arnstadt das Ergebnis verwaltete, versuchten die Gäste weitere Gegentore zu verhindern. Die bis dahin beste Möglichkeit das Resultat zu erhöhen, vergab Youngster Theo Trübner der freistehend zu zentral abschloß (70.). Den Schlußpunkt unter diese einseitige Partie setzte Ben Luca Kunz, welcher in den Strafraum dribbelte und den Ball aus 12 m platziert mit einem Flachschuß versenkte (90.).