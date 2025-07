Zurück in der Berlin-Liga: Blau-Weiss 90 rüstet auf

Mit Guilherme Henrique Lopes De Oliveira kehrt ein Publikumsliebling aus der Oberliga-Zeit zurück. Der 30-Jährige spielte bereits von 2018 bis 2022 bei Blau-Weiss. In seiner letzten Saison für den Klub aus Mariendorf erzielte der Stürmer 15 Tore. Anschließend spielte er für TUS Makkabi und zuletzt beim Oberliga-Meister BFC Preussen.

Greift Blau-Weiss 90 so richtig an? Der Berlin-Liga-Aufsteiger hat die ersten drei Neuzugänge für die kommende Spielzeit bekanntgegeben. Alle drei bringen reichlich Qualität mit.

Dort spielte Schulz mit Glodi Zingu zusammen. Der 31-jährige Innenverteidiger ist der dritte Neuzugang im Team von Trainer Rani Al Kassem. Zingu stammt aus dem Nachwuchs von Hertha BSC, spielte dort nach seiner Zeit im NLZ für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nordost. Über den FC Viktoria Berlin, die TSG Neustrelitz und Rot-Weiß Erfurt zog es ihn 2019 nach Rathenow. Seit 2023 spielte er schließlich beim SV Tasmania Berlin.

Eine Reihe dahinter spielt Philip Schulz . Der 32-Jährige spielte zunächst vier Jahre lang Berlin-Liga-Fußball beim Berliner SC, ehe er überregional Erfahrung sammelte. Bei der TSG Neustrelitz sammelte der defensive Mittelfeldspieler erste Regionalliga-Minuten, spielte anschließend sechs Jahre lang beim BFC Dynamo. Mit den Weinrot-Weißen wurde Schulz 2022 Viertliga-Meister. Zuletzt spielte er für den SV Tasmania Berlin in der NOFV Oberliga Nord.

Kein Druck, aber klare Ambitionen

In einem kürzlich veröffentlichten Vereinsinterview sprach Trainer Rani Al Kassem über die anstehende Berlin-Liga-Saison. Nach dem Aufstieg wird der Kader derzeit verstärkt. Lopes De Oliveira, Schulz und Zingu bringen Erfahrung mit, einige junge Spieler sollen folgen. In Berlins höchster Spielklasse will man dann eine "konkurrenzfähige Rolle" spielen, sagt er. Genauer führte er das nicht aus, schob aber nach: „Wir wollen uns Schritt für Schritt weiterentwickeln – ohne den Druck, aber mit klarer Ambition."