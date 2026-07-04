Zurück in der Bayernliga: »Uns wurde nicht einmal gratuliert« Nach drei Jahren in der Landesliga ist die DJK Don Bosco Bamberg wieder Bayernligist. von Helmut Weigerstorfer · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die Jungs mit den auffälligen Trikotfarben sind wieder da! – Foto: Andreas Roith

Die Neulinge in der neuen Bayernliga Nord sind nicht wirklich neu. Die Viktoria aus Aschaffenburg, Großbardorf und Ammerthal kennen sich bestens aus in dieser Spielklasse. Und auch die DJK Don Bosco Bamberg hat in dieser Gruppe in der jüngsten Vergangenheit Spuren hinterlassen. Drei Jahre nach dem Absturz in die Landesliga wird in Wildensorg wieder Bayernliga-Fußball gespielt. Gerd Schimmer, der Sportliche Leiter, dazu im Interview...

Gerd, ist es einfach nur die logische Konsequenz, dass in Wildensorg von nun an wieder Bayernliga gespielt wird?

Ja, es ist ganz sicher der verdiente Lohn für eine überragende Saison. Trainer, Betreuer und Spieler haben richtig viel investiert und am Ende auch die Nerven behalten. Tatsächlicher Hintergrund der ersten Frage: Der Abstieg der DJK Bamberg im Sommer 2023 war – nach Platz 6 im Vorjahr – eine große Überraschung. War der Gang in die Landesliga im Rückblick letztlich also nur ein Betriebsunfall?

Dies ist für mich schwer einzuschätzen, da ich zu dieser Zeit nichts mit der DJK zu tun hatte.

Im Rückblick und mit dem Blick von außen: Was waren die Ursachen für den Absturz damals?

⁠Vielleicht hat sich der ein oder andere damals überschätzt. Diesen Fehler wollen wir jedenfalls nicht begehen. Warum hat es dann doch drei Jahre gedauert, bis die Rückkehr eingetütet werden konnte? Ist die Landesliga ein Spaziergang für einen langjährigen Bayernliga-Verein?

⁠Ein Aufstieg ist unglaublich schwer, da nützt die Vergangenheit wenig. Und selbst nach einer sehr guten Saison ist es keine Selbstverständlichkeit hochzugehen. Abtswind, Münchberg und Forchheim haben klasse gespielt und es dennoch nicht geschafft. Unser Trainer Carsten Nüßlein war aus meiner Sicht der entscheidende Faktor!

Als Sportlicher Leiter ist die Bayernliga mit Don Bosco für Dich Neuland. Als ehemaliger Coach – Landesliga-Meistertrainer 2015! - kennst Du den Verein allerdings bestens. Was zeichnet die DJK aus Deiner Sicht aus?

Wir spielen Fußball mit Herz und Leidenschaft und wissen, dass wir nur so gegen die meist besser besetzten Gegner bestehen können. Wir haben neun aktuelle U19-Spieler bei den Herren eingesetzt und wurden Meister - das spricht für sich! Welches Alleinstellungsmerkmal hat der Club in Bamberg und Umgebung – auch und vor allem, weil es in der Bayernliga ja mit dem FC Eintracht einen zweiten Fünftliga-Verein gibt?

⁠Obwohl wir im Gegensatz zur Eintracht von der Stadt Bamberg nicht in großzügigem Umfang unterstützt werden und uns nicht einmal zum Aufstieg gratuliert wurde, sorgen Rudi Ziegler und seine Mitstreiter Matthias Dechant, Christian Musik und Andi Bube für ein Umfeld, in dem es Leistungssport im einzigen Bamberger NLZ und Breitensport gleichberechtigt nebeneinander gibt. Wir sind quasi eine Familie und das spürt hier auch jeder. „Verträgt“ Bamberg zwei Bayernligisten? Wäre es nicht besser, die Kräfte zu bündeln?

Es passt so, wie es ist! Wobei die Eintracht ja enorme Anstrengungen unternimmt, um wieder in die Regionalliga aufzusteigen, was natürlich auch ihr Ziel sein muss. Die Fusion zwischen FC und Eintracht hat seinerzeit eigentlich nichts gebracht, deswegen bin ich skeptisch bezüglich einer erneuten Verschmelzung.

Carsten Nüßlein (links) ist für Gerd Schimmer der Mann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. – Foto: Andreas Roith