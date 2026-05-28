Zurück in der Bayernliga! „Die ersten Tage war mein Kopf einfach leer“ Die Gallier heben ab! Während die Spieler teils keinen Schlaf mehr finden, sucht Aufstiegstrainer Robin Keiner erstmal Ruhe. von Boris Manz · Heute, 13:17 Uhr · 0 Leser

Kaum noch zu halten und auf Anweisung des Trainers: Seit Montagabend geben die Spieler des TSV Großbardorf Vollgas. – Foto: Sportfoto Zink / L. Pfoertsch

Großbardorf – Abpfiff in Erlangen. Kollektiver Jubelrausch auf dem Rasen. Die Gallier zurück in der Bayernliga. Im Großbardorfer Sportheim wird die Nacht zum Tag gemacht. Fast ohne Schlaf zieht ein Teil der Truppe tags drauf auf die Erlanger Bergkirchweih. Und heute? Wer noch kann, sitzt im Flieger nach Mallorca.

Aufstiegstrainer Robin Keiner war im Sportheim noch mittendrin, klinkte sich aber irgendwann aus. „Die Jungs sind da teils ähnlich motiviert wie auf dem Feld“, sagt der Coach, der von daheim die Partybilder seiner Aufstiegshelden verfolgt. Seine Spieler heben ab, er bleibt jetzt am Boden. „Ich realisiere es langsam alles etwas besser. Die ersten Tage war mein Kopf einfach leer. Aber positiv leer", so Keiner knapp 70 Stunden nach dem großen Coup. TSV Großbardorf feiert Bayernliga-Aufstieg nach "maximal schlechten" Start ins Jahr 2026 Diese Leere ist die logische Folge eines nervenzehrenden Marathons, der am Montag im Relegations-Rückspiel gegen Erlangen sein Ende fand. 3:0 nach in Hin- und Rückspiel gegen den ATSV. Auf den Punkt lieferte die junge Galliertruppe ab.

„Was die Jungs in Erlangen gezeigt haben, ist unfassbar“, sagt Keiner. Für ihn war das Finale „eins der besten Spiele der Saison“. Und das unter extremen Bedingungen: „Mit der mentalen Belastung, vor 1.300 Fans, mit dem Altersdurchschnitt: Da musst du erstmal so abliefern. Ich habe selten erlebt, dass Spieler in der 60. Minute raus müssen, weil sie komplett platt sind.“ Besonders stolz ist er nach der Bayernliga-Relegation auf die Arbeit seines Teams gegen den Ball: Endlich stand hinten mal die Null. Über die Offensive wurde ausreichend gesprochen: 100-Tore-Marke geknackt, die beste Tordifferenz, aber in der Relegation zeigte sein Team ganzheitlich eine starke Leistung.