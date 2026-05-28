Zurück in der Bayernliga! „Die ersten Tage war mein Kopf einfach leer“

Großbardorf – Abpfiff in Erlangen. Kollektiver Jubelrausch auf dem Rasen. Die Gallier zurück in der Bayernliga. Im Großbardorfer Sportheim wird die Nacht zum Tag gemacht. Fast ohne Schlaf zieht ein Teil der Truppe tags drauf auf die Erlanger Bergkirchweih. Und heute? Wer noch kann, sitzt im Flieger nach Mallorca.
Aufstiegstrainer Robin Keiner war im Sportheim noch mittendrin, klinkte sich aber irgendwann aus. „Die Jungs sind da teils ähnlich motiviert wie auf dem Feld“, sagt der Coach, der von daheim die Partybilder seiner Aufstiegshelden verfolgt. Seine Spieler heben ab, er bleibt jetzt am Boden. „Ich realisiere es langsam alles etwas besser. Die ersten Tage war mein Kopf einfach leer. Aber positiv leer", so Keiner knapp 70 Stunden nach dem großen Coup.
Diese Leere ist die logische Folge eines nervenzehrenden Marathons, der am Montag im Relegations-Rückspiel gegen Erlangen sein Ende fand. 3:0 nach in Hin- und Rückspiel gegen den ATSV. Auf den Punkt lieferte die junge Galliertruppe ab.
„Was die Jungs in Erlangen gezeigt haben, ist unfassbar“, sagt Keiner. Für ihn war das Finale „eins der besten Spiele der Saison“. Und das unter extremen Bedingungen: „Mit der mentalen Belastung, vor 1.300 Fans, mit dem Altersdurchschnitt: Da musst du erstmal so abliefern. Ich habe selten erlebt, dass Spieler in der 60. Minute raus müssen, weil sie komplett platt sind.“
Besonders stolz ist er nach der Bayernliga-Relegation auf die Arbeit seines Teams gegen den Ball: Endlich stand hinten mal die Null. Über die Offensive wurde ausreichend gesprochen: 100-Tore-Marke geknackt, die beste Tordifferenz, aber in der Relegation zeigte sein Team ganzheitlich eine starke Leistung.
Irre auch: Vor ein paar Monaten hätte alles anders werden können. Denn der Start ins Jahr 2026 lief "maximal schlecht", wie Keiner gesteht. Viele Wehwechen, dazu fehlten Ergebnisse. Auf vier Pleiten in der Vorbereitung folgte ein 1:1 gegen Abtswind und ein 0:3 gegen den späteren Meister Don Bosco Bamberg. "Das Spiel war eine Katastrophe", sagt Keiner. "Ehrlicherweise hat da das Kopfkino eingesetzt. Alle haben dann gemerkt: Halbgas geht nicht. Wir sind aber ruhig geblieben und haben betont, dass wir das Fußballspielen nicht verlernt haben."
Die Wende brachte eine englische Woche: Zwei Siege gegen Bad Kissingen und ein 2:0 gegen Fuchsstadt brachten den Gallier-Zug wieder ins Rollen. Ein Stein fiel vom Herzen, Großbardorf fand zur Leichtigkeit zurück und schlug die Landesliga-Konkurrenz teils deutlich. Die Krönung folgte in der Relegation mit dem Bayernliga-Aufstieg.
Jetzt ist Robin Keiner Aufstiegstrainer. "Das klingt super, aber ich habe das Team nicht alleine entwickelt. Den Grundstein haben andere gelegt: Die Trainer vor mir, die Spieler selbst und vor allem der Verein. Alle waren füreinander da."
Mit diesem Spirit ist Keiner auch zuversichtlich, was die Zukunft in der Bayernliga angeht. Der offizielle Trainingsauftakt ist für den 9. Juni angesetzt. Weil damit kaum Zeit für Urlaub für die Spieler bleibt, basteln die Verantwortlichen im Hintergrund an Lösungen. Vor dem Fußball ist aber jetzt erstmal Feiern angesagt. Egal ob in Großbardorf, auf Mallorca oder sonst wo: "Ich hab den Jungs gesagt: Sie sollen jetzt erstmal Gas geben."