Zurück in der Arena: Gladbach 09 will Offensivschwung nutzen

Nach drei Wochen auf fremden Plätzen kehrt der SV Bergisch Gladbach 09 am Sonntag um 15 Uhr in die BELKAW Arena zurück. In der Mittelrheinliga empfängt die Mannschaft von Trainer Kevin Kruth und Co-Trainer Andy Habl die Zweitvertretung des SC Fortuna Köln – und will dabei an die starke Leistung vom letzten Spieltag anknüpfen, als der FC Hennef auswärts mit 3:0 bezwungen wurde.