Zurück in der A-Klasse: „Gallier der Oberpfalz“ erleben Boom Der SC Endorf hat den Aufstieg geschafft und stellt nächste Saison – trotz gerade mal 200 Einwohnern – zwei eigenständige Herrenmannschaften von Florian Würthele · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Verantwortliche und Trainer des SC Endorf blicken positiv in die Zukunft. – Foto: Verein

Endorf ist nicht gerade groß. Rund 200 Einwohner, ein Ortsteil des Marktes Laaber im westlichen Landkreis Regensburg, ein idyllisches Waldstadion. Und seit einiger Zeit ein Verein, der stetig wächst und floriert – mit großer Freude und noch größeren Plänen. Mit der ersehnten Rückkehr der Fußballer in die A-Klasse wurde sportlich ein erster Schritt getan.

Angefangen hat beim SC Endorf alles mit dem Fußball. Inzwischen deckt der Verein mit Kinderturnen, Dart und Stockschützen ein breites Spektrum ab. Doch der Fußball bleibt das Herzstück – und der hat gerade Hochsaison: Die erste Herrenmannschaft ist Meister der B-Klasse 4 und steigt in die A-Klasse auf. Gleich vier Endorfer Spieler belegen die Spitzenplätze der Torschützenliste. Trainer Alexander Berg, der die Mannschaft zu diesem Erfolg geführt hat, bleibt dem Verein auch in der kommenden Saison treu.



Was folgt? Ein mutiger Schritt. Während andernorts Vereine um den Fortbestand ihrer zweiten Mannschaften kämpfen und sich in Spielgemeinschaften flüchten, wagt die Fußballabteilung rund um Abteilungsleiter Michael Liedl und Oli Riemer genau jetzt einen Schritt, auf den man lange hingearbeitet hat: Ab der Spielzeit 2026/27 geht der SCE wieder mit zwei eigenständigen Herrenmannschaften an den Start – die Erste in der A-Klasse, die Zweite in der B-Klasse. „Das ist etwas, was wir uns schon lange gewünscht haben“, freut sich Vorsitzender Tobias Rappl. Möglich gemacht hat es die Verstärkung aus dem eigenen JFG-Nachwuchs sowie eine Reihe von Neuzugängen. Mit Daniel Röckl und Christoph Schwendner konnten ehemalige Spieler als kompetenter Betreuerstab für die zweite Mannschaft gewonnen werden.





Den Grundstein für diese Entwicklung legt der SC Endorf auch im Nachwuchsbereich. Vor einiger Zeit wurden die Fußballminis ins Leben gerufen – liebevoll auch „Nachwuchsgallier" genannt. Philipp Mai und Johannes Angele trainieren dort derzeit die jüngsten Mädchen und Jungs in der G-Jugend. In der neuen Spielzeit folgt in Kooperation mit der TSG Laaber eine F-Jugend, um die Kinder auf ihrem Weg im Fußball weiter zu begleiten. Jugendleiter Christoph Schwendner macht dabei klar: Kinder (Jahrgang 2018 und jünger) sowie Jugendliche ab 2015 und älter, die Lust aufs Kicken haben, sind beim SCE jederzeit willkommen. Bereits seit vielen Jahren ist der SCE zudem Mitglied der JFG Brunnenlöwen 08 – und bringt sich dort aktiv ein: mit Vereinsmitgliedern, Jugendspielern, Trainern und dem Endorfer Waldstadion als Spielstätte.



Auch die älteste Generation bleibt nicht außen vor: Im Bereich der Alten Herren (ab 32 Jahren) und der Alten Liga (ab 40 Jahren) entstehen immer wieder Spielgemeinschaften mit den umliegenden Vereinen – Verstärkung ist auch hier herzlich willkommen. Was den SC Endorf seit jeher auszeichnet, ist die Gemeinschaft. Das soll auch in Zukunft so bleiben – und bekommt bald ein neues Zuhause: Zwischen dem Vereinslokal Haller und dem Waldstadion, direkt bei der Stockbahn, entsteht ein neues Sportheim. Die in die Jahre gekommenen Umkleiden weichen einem zeitgemäßen Neubau, der die Infrastruktur des Vereins auf ein neues Niveau heben wird. Die „Gallier der Oberpfalz“ rüsten auf – und sie freuen sich über jeden, der mitmacht.