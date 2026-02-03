Zurück in den Jugendfußball Niklas Kissel übernimmt ab Sommer die JSG Östringen +++ Für deren Jugendkoordinator Marcel Martin ist das, "unser absoluter Wunschkandidat" von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Niklas Kissel coacht ab Sommer die U19 der JSG Östringen. – Foto: Siegfried Lörz

Sie kennen sich lange und nun arbeiten sie wieder zusammen. "Niklas hat unter meiner Leitung in der Jugendabteilung des VfB Eppingen seine ersten Schritte als Jugendtrainer gemacht und eine tolle weitere Entwicklung im gehobenen Amateurbereich bei den Senioren gemacht. Er ist unser absoluter Wunschkandidat", sagt Marcel Martin zur Verpflichtung von Niklas Kissel als Trainer der A-Junioren der JSG Östringen zur kommenden Saison 2026/27.

Von 2015 bis 2017 arbeiteten die beiden, die sich seit knapp 15 Jahren kennen, in Eppingen zusammen. Martin fungiert fortan selbst als Jugendkoordinator der JSG Östringen, die sich aus den Ortsvereinen Odenheim, Eichelberg, Tiefenbach sowie dem SV Hilsbach zusammensetzt. "Marcel hat in vier Wochen schon einiges geleistet und mich vom gemeinsamen Weg überzeugt", sagt Kissel zu seiner Entscheidung wieder zurück in den Jugendbereich zu gehen und erläutert: "Sein Ansatz, die Jugend konsequent zu priorisieren, entspricht zu 100 Prozent meiner Überzeugung. Ich freue mich auf die Trainertätigkeit bei der JSG Östringen. Das wird eine tolle neue Aufgabe, die ich mit meinem Freund Marcel da angehen darf." Zuletzt war der 29-Jährige beim FC Zuzenhausen im Seniorenbereich tätig, wo er zu Beginn der Winterpause sein Amt berufsbedingt niedergelegt hat.

Martin freut sich indes nicht nur auf einen "Fußballfachmann", sondern, wie er betont, "auch auf einen weiteren ´Macher´ im Team." Die beiden stehen schon regelmäßig im Austausch und versuchen die Entwicklung der Jugendspielgemeinschaft voranzutreiben. Neben der Zusammenstellung des künftigen Trainerteams sind strukturelle Fragen ein weiteres Thema. Der Jugendkoordinator ist angetan: "Man merkt sofort, Niklas brennt schon jetzt für die Aufgabe und kann es kaum abwarten endlich loszulegen." Kissel betont, dass ihm in der Ausbildung der Jugendspieler ein Ansatz ganz besonders wichtig ist: "Spielerisch und mutig sein, ich möchte Spieler ausbilden, die nach und nach besser Fußball spielen können und das Spiel verstehen."