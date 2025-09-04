Zurück in Bayreuth: Jakub Mintal läuft wieder für die "Oldschdod" auf

Auch Mintál, Sohn der Stürmer-Legende und des Bayreuther Ex-Coaches Marek Mintál, selbst blickt mit Vorfreude auf sein zweites Gastspiel bei den Oberfranken: "Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir hier entgegengebracht wird, und freue mich sehr, wieder in Bayreuth zu sein. Nach meiner Verletzung will ich Schritt für Schritt zurück zu alter Stärke finden und meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen.“ In der Spielzeit 2023/2024 bestritt Jakub Mintál 29 Viertliga-Einsätze für den Tradtionsverein, bei denen er sechs Treffer und vier Vorlagen verzeichnete.





In der Offensive des früheren Zweitligisten bestand durchaus Handlungsbedarf, denn bisher stehen für den derzeitigen Rangsiebten nur neun Einschüsse zu Buche. Zum Vergleich: Der FC Bayern München II setzte das Spielgerät in den sechs bisherigen Saisonspielen bereits 19-mal in die Maschen. Am frühen Freitagabend (Anstoß: 17:45 Uhr) sind Andermatt, Stefandl & Co. beim TSV Schwaben Augsburg zu Gast und wollen nach dem Heimerfolg gegen den TSV Buchbach nachlegen.