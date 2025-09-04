Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Jakun Mintal (re.) ist wieder ein Teil der SpVgg Bayreuth – Foto: Verein
Zurück in Bayreuth: Jakub Mintal läuft wieder für die "Oldschdod" auf
Der 20-jährige Stürmer hat ein zweites Mal beim oberfränkischen Regionalligisten unterschrieben
Die SpVgg Bayreuth freut sich, die Rückkehr von Mittelstürmer Jakub "Kubi“ Mintál bekanntzugeben. Der 20-Jährige, der bereits in der Saison 2023/24 das Trikot der "Oldschdod" trug, kommt nach einem Jahr beim 1. FC Nürnberg zurück nach Bayreuth.
Mintál hatte in der vergangenen Saison mit einer Verletzung zu kämpfen, möchte sich nun aber in Bayreuth wieder voll zurückkämpfen und an seine positiven Eindrücke aus seiner vorherigen Station anknüpfen.
Chefcoach Lukas Kling betont die Bedeutung der Verpflichtung des Angreifers: "Wir freuen uns sehr, dass Kubi sich für uns entschieden hat und nach Bayreuth zurückkehrt. Wir wissen um seine Qualitäten im Sturmzentrum und sind überzeugt, dass er uns mit seiner Mentalität und seinem Einsatz weiterhelfen wird. Zudem zeigt es, dass Spieler, die schon einmal hier waren, gerne wieder zur Oldschdod kommen.“
Auch Mintál, Sohn der Stürmer-Legende und des Bayreuther Ex-Coaches Marek Mintál, selbst blickt mit Vorfreude auf sein zweites Gastspiel bei den Oberfranken: "Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir hier entgegengebracht wird, und freue mich sehr, wieder in Bayreuth zu sein. Nach meiner Verletzung will ich Schritt für Schritt zurück zu alter Stärke finden und meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen.“ In der Spielzeit 2023/2024 bestritt Jakub Mintál 29 Viertliga-Einsätze für den Tradtionsverein, bei denen er sechs Treffer und vier Vorlagen verzeichnete.
In der Offensive des früheren Zweitligisten bestand durchaus Handlungsbedarf, denn bisher stehen für den derzeitigen Rangsiebten nur neun Einschüsse zu Buche. Zum Vergleich: Der FC Bayern München II setzte das Spielgerät in den sechs bisherigen Saisonspielen bereits 19-mal in die Maschen. Am frühen Freitagabend (Anstoß: 17:45 Uhr) sind Andermatt, Stefandl & Co. beim TSV Schwaben Augsburg zu Gast und wollen nach dem Heimerfolg gegen den TSV Buchbach nachlegen.