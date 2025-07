Zurück in Bayern: Illertissen holt Löwenschreck Gerstmayer

Daniel Gerstmayer konnte in den vergangenen Wochen sowohl im Training als auch in den Testspielen überzeugen, lässt der der FV Illertissen wissen. Der Stürmer kam bei seinen bisherigen Stationen beim TSV Rain/Lech, FC Pipinsried, Türkgücü München und VFC Plauen auf 52 Einsätze in der Regionalliga, erzielte dabei sieben Treffer und assistierte zu zwei weiteren Toren. In der Bayernliga Süd kann er bislang 34 Einsätze (zehn Tore, drei Vorlagen) vorweisen. Zuletzt in Plauen kam er aber über den Status des Jokers nicht mehr hinaus. Insgesamt gelangen ihm für die Vogtländer nur zwei Treffer.

"Ich habe mich bewusst für diese Herausforderung entschieden und bin überzeugt davon, der Mannschaft mit meiner Art Fußball zu spielen, helfen zu können. Auf viele Tore und eine erfolgreiche Saison mit dem FVI", erklärt Daniel Gerstmayer in einer Pressemitteilung.

Die bisherigen Zu- und Abgänge des FV Illertissen (Stand 08.07.)