Zurück im Titelrennen...

Im Spiel selbst war es dann eine torreiche erste Halbzeit, die den 175 Zuschauern geboten wurde. Die ersten beiden Chancen ließ der SV Schmölln noch liegen und dann zeigte der starke Gastgeber, was Effektivität bedeutet. Die Gäste waren in der eigenen Hälfte zu passiv, was Kowalik per Kopf zum 1:0 nutzte (10.). In der 13. Minute war es Stäps, der eine 2 gegen 1 Überzahl zum 2:0 abschloss. Die Gäste machten kein schlechtes Spiel, versteckten sich auch weiterhin nicht und kamen zu ihren Möglichkeiten. Nach Foul an Schulze im Strafraum hatte May die Chance vom Elfmeterpunkt. Dieser scheiterte aber an Eisenbergs Keeper Sander. Auf der Gegenseite mussten die Knopfstädter durch eine direkt verwandelte Ecke von Kowalik das 3:0 (33.) und kurz danach durch Ronny Böhme sogar das 4:0 (35.) hinnehmen. Hier agierten die Gäste in der Defensive zu passiv. „Die Moral stimmte aber und wir haben weiter nach vorne gespielt“, sagte Trainer Tim Rauch nach der Partie. Und so kamen die Rot-Weißen noch vor der Pause wieder ins Spiel. Nachdem Leon Gentsch den Ball gut festmachte und auf Friedrich May ablegte, traf dieser mit seinem 8. Saisontor zum 4:1-Anschlusstreffer (38.). Weiter ging der Schlagabtausch und nach Vorlage von Schulze schob Alexander Korent, ebenfalls mit seinem 8. Saisontor, aus zentraler Position zum 4:2 ein (44.). „Auch wenn es bei vier Gegentoren eigenartig klingt, aber mit der ersten Halbzeit konnte ich noch zufrieden sein, denn es hätte gut und gerne auch 4:4 stehen können“, so Rauch über die ersten 45 Minuten. Nach dem Wechsel ließen dann aber die Kräfte bei den Gästen nach. „Mit weniger Laufbereitschaft und weniger Intensität haben wir nicht mehr die Energie auf den Platz gebracht, um gegen einen guten Gegner mitzuhalten“, ergänzte Rauch. Nachdem der SVS den Ball im eigenen Strafraum verlor, war es Ronny Böhme, der den Ball zum 5:2 in den kurzen Winkel schoss (58.). Damit war die Vorentscheidung gefallen und der Gastgeber erhöhte in der Folge durch Kowalik mit seinem dritten Treffer (67.) und Lucas Böhme (90.) noch auf 7:2. Mit diesem Heimsieg schloss Eisenberg in der Tabelle auf die führenden Mannschaften auf und kann mit einem Sieg im noch ausstehenden Nachholspiel bis auf Platz 2 klettern. Der SV Schmölln belegt aktuell Platz 3 und hofft, dass sich die Personalsituation bis zum Heimspiel am Samstag gegen den Tabellenzehnten FC Thüringen Jena wieder etwas entspannt.