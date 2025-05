Zurück im Rennen

Der SV Atlas Delmenhorst hat sich im Aufstiegskampf der Oberliga Niedersachsen eindrucksvoll zurückgemeldet. Beim 3:1-Auswärtssieg gegen U.S.I. Lupo Martini Wolfsburg gelang den Delmenhorstern nach einer schwachen ersten Hälfte eine fulminante Leistungssteigerung – und das zu einem Zeitpunkt, an dem viele Fans das Aufstiegsziel bereits abgeschrieben hatten.

In den ersten 45 Minuten tat sich die Mannschaft von Key Riebau sichtlich schwer. Der Gegner, Lupo Martini, war klar tonangebend – schnörkellos, zielstrebig, gefährlich. Besonders mit gradlinigen Angriffen über die Außen stellte Wolfsburg Atlas vor Probleme. Dass es zur Pause „nur“ 0:1 stand – Torschütze war Jannes Drangmeister in der 44. Minute – war aus Delmenhorster Sicht fast noch schmeichelhaft. Das Team wirkte energielos und unpräzise im letzten Drittel, der Spielaufbau blieb Stückwerk.

Mit Wiederbeginn präsentierte sich Atlas wie verwandelt: körperlich präsenter, mental wacher, taktisch zielstrebiger. Der Ausgleich fiel in der 56. Minute durch Justin Dähnenkamp – ein Tor, das aus dem Gewühl heraus entstand, aber sinnbildlich für die neue Entschlossenheit war. Riebau bewies anschließend ein goldenes Händchen: In der 72. Minute brachte er Lamine Diop und Sinan Brüning – beide trafen innerhalb von elf Minuten. Diop besorgte die Führung (74.), Brüning machte mit dem 3:1 (83.) alles klar.

Die Delmenhorster Fans, in Wolfsburg zahlreich vertreten, sorgten in dieser Phase für zusätzliche Energie. Ihr lautstarker Support trug sichtbar zur Leistungssteigerung bei und wurde mit drei Punkten belohnt, die im engen Aufstiegsrennen Gold wert sein könnten.

Fazit: Atlas mit Comeback-Qualitäten – nun alles möglich

Der Sieg bei Lupo war mehr als nur ein Auswärtserfolg – es war ein Statement. Nach der Enttäuschung gegen Verden zeigte das Team eine charakterstarke Reaktion. Gleichzeitig verlor Tabellenführer HSC Hannover überraschend in Wilhelmshaven, Schöningen kam nur zu einem Remis – das Aufstiegsrennen ist wieder völlig offen. Atlas (55 Punkte) liegt zwei Zähler hinter dem HSC (58) und einem hinter Schöningen (57), bei jeweils zwei ausstehenden Partien.

Am Samstag kommt mit dem VfV Hildesheim ein unangenehmer Gegner nach Delmenhorst, bevor es am letzten Spieltag zum möglicherweise entscheidenden Duell in Wilhelmshaven geht. Zwei Siege – und der SV Atlas könnte die Relegation oder sogar den direkten Aufstieg perfekt machen. Das Saisonfinale verspricht höchste Spannung.

USI Lupo Martini Wolfsburg – SV Atlas Delmenhorst 1:3

USI Lupo Martini Wolfsburg: Flynn Schönmottel, Valeri Schlothauer, Robert Herrmann, Giosue Tortora, Lasse Homann, Jarno Engler (85. Leon Ostburg), Melvin Luczkiewicz, Maxim Safronow (61. Christopher Alberts), Andrea Rizzo (78. Yassin Jemai), Maurizio Grimaldi, Jannes Drangmeister - Trainer: Ludger Tusch

SV Atlas Delmenhorst: Damian Schobert, Marlo Siech, Ibrahim Temin, Linus Urban, Dylan Burke, Tom Trebin (72. Lamine Diop), Daniel Hefele (46. Joel Schallschmidt) (82. Tom Berling), Josip Tomic (64. Philipp Eggersglüß), Dinand Gijsen, Justin Dähnenkamp, Steffen Rohwedder (72. Sinan Brüning) - Trainer: Key Riebau

Schiedsrichter: Alexander Roj (Hannover) - Zuschauer: 127

Tore: 1:0 Jannes Drangmeister (45.), 1:1 Justin Dähnenkamp (57.), 1:2 Lamine Diop (75.), 1:3 Sinan Brüning (84.)