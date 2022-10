Zurück im Geschäft Coach Thomas Giehl wird wieder eine Traineraufgabe übernehmen.

Sportlich lief es bei Aufsteiger Germania Ilmenau zuletzt alles andere als rund. Nach acht Spielen steht die Mannschaft mit zwei Zählern auf dem letzten Tabellenplatz der Landesklasse 1. So trennten sich die Wege von Verein und Trainer Markus Lauth, der erst im Sommer übernahm, kürzlich. Er musste sich ohne Sieg wieder aus Ilmenau verabschieden. Interimsmäßig stehen aktuell Wolfgang Schelhorn und der verletzte Spieler Marc Fernando in der Verantwortung.

Nun verkündete der Verein, dass man einen Trainer gefunden habe, der die Aufgabe bei Germania Ilmenau im Winter übernehmen wird. Thomas Giehl wird dann neuer Coach. Dem fußballinteressierten Thüringer dürfte Giehl ganz sicher ein Begriff sein. Der Polizist bringt jedenfalls einiges an Trainererfahrung aus der Landesklasse und Thüringenliga mit. Zuletzt trainierte er den FSV Ohratal in der Thüringenliga und gab dort aber bereits im Verlauf der vergangenen Saison bekannt, keine weitere Saison in Ohrdruf zu bleiben. Den Abstieg aus der Thüringenliga konnten Team und Trainer nicht mehr abwenden, trotz ordentlicher Rückrunde. Giehl wollte erstmal eine Pause machen, die nun nach gut einem halben Jahr ein Ende finden wird. „Ich hatte schon einige Anfragen in letzter Zeit und habe zu allen gesagt, dass ich ab Herbst gesprächsbereit bin. Ich will jetzt auch dieses halbe Jahr Pause machen aus verschiedenen Gründen. So war ich in letzter Zeit natürlich auch immer mal mit Vereinen in Kontakt und habe mir auch immer mal wieder Spiele angesehen“, so Giehl. Dass er sich letztlich entschied, den Trainerposten beim SV Germania Ilmenau zu übernehmen, sei auch zu großen Teilen dem sportlichen Leiter Chris Schneider zu verdanken, sagt Thomas Giehl: „Chris Schneider war sehr hartnäckig. Das sind eben Leute, die mit Herzblut dabei sind und alles für den Verein geben“, lobt er Schneiders Engagement und ergänzt: „Die Aufgabe in Ilmenau ist schon interessant. Da steckt eine Stadt dahinter, da wurde lange guter Fußball gespielt. Da ist ein herrliches Stadion und die Voraussetzungen ringsum stimmen. Das einzige, was zuletzt nicht stimmte, war das Sportliche. Ilmenau hat viel zu bieten.“

Erst zur Rückrunde