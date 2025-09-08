Voll dabei: Sebastian Maier fühlt sich in seiner neuen Rolle als Trainer wohl. – Foto: Werner Kroiß

Zurück im Amateurbereich: »Bin begeistert von der Hingabe« Nach langen Jahren im Profibereich hat sich Sebastian Maier im Sommer der SpVgg Landshut als Spielertrainer angeschlossen

Er gehörte zu den auf­se­hen­er­re­gendsten Transfers auf niederbayerische Ebene in diesem Sommer: Nach langen Jahren im Profibereich (u.a. Löwen, St. Pauli, Bochum und zuletzt Unterhaching) hat sich Sebastian Maier der SpVgg Landshut als Spielertrainer angeschlossen. Nun ist der 31-Jährige also wieder Amateur - und arbeitet bei der "Spiele" auch mit seinem Papa und seinen beiden Brüdern zusammen. Der einstige Junioren-Nationalspieler dazu im FuPa-Interview...

Sebastian, zunächst einmal ganz grundsätzlich: Wie fühlt es sich an, wieder Amateur zu sein?

Da ich mich aus freien Stücken zu diesem Schritt entschlossen habe, konnte ich mich darauf vorbereiten und wusste, was auf mich zukommt. Ich bin sehr happy mit der Entscheidung. In welchen Bereichen war die Umstellung für Dich am Schwierigsten? War sie überhaupt schwierig?

Zu Beginn waren es vielleicht die Trainingszeiten, die ja eher abends stattfinden. Da war mein Rhythmus die vergangenen Jahre ein anderer, aber auch daran habe ich mich schnell gewöhnt.

Wie nimmst Du die SpVgg Landshut nach Deiner Rückkehr wahr?

Es ist genau genommen keine Rückkehr zur SpVgg Landshut, da ich zuvor in der Jugend nicht für die „Spiele“ aktiv war. Aber auf jeden Fall eine Rückkehr nach Landshut und zu der restlichen Familie. Ich sehe die SpVgg Landshut als Verein mit sehr großem Potenzial. Zum einen wegen der Infrastruktur, zum anderen wegen der Personen, die im Verein arbeiten, ehrenamtlich helfen oder von außen unterstützen. Welche Rolle spielt bei Landshut das familiäre - wort- und sprichwörtlich?

Ich denke, das ist das Wichtigste eines jeden Vereins, dass ein gutes Miteinander herrscht und jeder in seiner Position dafür sorgt, dass man gerne zur „Spiele“ kommt.

Dein Papa ist Vereinsboss, Dein Bruder Max ist Manager, Dein weiterer Bruder Johannes Co-Trainer - ist diese Konstellation nur ein Vorteil, weil man sich bestens kennt. Oder vielleicht auch ein Nachteil, weil zu sehr das eigene Süppchen gekocht wird?

Obwohl es von außen betrachtet zunächst sehr Maier-lastig wirken mag, ist es uns ein großes Anliegen, sicherzustellen, dass der Verein über ausreichend Korrektive in allen Positionen verfügt. So bringen beispielsweise Benedikt Neumeier als Sportvorstand oder Max Zischler im Trainerteam mit ihrem eigenen Hintergrund nicht nur eine andere Perspektive ein, sondern auch viel fachliche Qualität.

Der Ex-Profi lief erst einmal für die Spiele auf, ehe ihn eine Außenbandverletzung im Knie ausbremse. Ende September ist sein Comeback geplant. – Foto: Norbert Herrmann