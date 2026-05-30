Zurück im Alltag – SC St. Tönis will den fünften Tabellenplatz sichern

St. Tönis möchte die Saison positiv beenden. – Foto: Jens Terhardt

Während es für den Sportclub darum geht, zumindest den 5. Tabellenplatz über die Ziellinie zu bringen, steht für die beiden letzten Gegner mehr auf dem Spiel. Am Sonntag steht zunächst das Auswärtsspiel beim SV Sonsbeck an, den noch Abstiegssorgen plagen. Zum Saisonfinale wartet das Duell mit Spitzenreiter VfB Hilden, der für den Aufstieg jeden Punkt benötigt.

Trainer Bekim Kastrati gönnte seiner Mannschaft nach dem Spiel gegen den MSV Duisburg einige freie Tage. Erst am Donnerstag gab es ein erstes Wiedersehen. „Wir haben die Eindrücke vom letzten Wochenende noch einmal Revue passieren lassen. Das war ein tolles Erlebnis für den ganzen Verein und wir haben aufregende Wochen hinter uns. Jetzt gilt es aber, den Fokus auf die beiden letzten Spiele zu legen. Auch wenn es sicher nicht leicht wird. Denn die Luft ist schon ein bisschen raus und alle sind irgendwie froh, wenn die Saison vorbei ist. Und mit der Auslosung im DFB-Pokal steht schon das nächste Highlight an. Aber wir wollen den 5. Tabellenplatz verteidigen. Das wäre nach dem 4. Platz in der letzten Saison in dieser starken Liga wieder eine Top-Platzierung.“

Der SV Sonsbeck liegt derzeit mit drei Punkten über dem Strich, erwies sich aber in den letzten Duellen immer als schwer zu spielender Gegner. Der SC wartet hingegen seit vier Spielen auf einen Sieg, sodass der Ausgang völlig offen scheint. Unabhängig vom Gegner will Kastrati in den letzten beiden Spielen „ein bisschen rotieren“. In den ausstehenden Spielen steht der A-Jugendliche Lucas Nießen im Tor. Der 19-Jährige sollte ohnehin einen Einsatz erhalten, rückt aber auch durch den Ausfall von Tim Schrick und Simon Sell zweimal zwischen die Pfosten. Sell bekommt eine Metallplatte entfernt und Schrick zog sich gegen Duisburg eine Meniskus-Blessur zu. Länger wird Adonis Milaj ausfallen, bei dem ein Riss des hinteren Kreuzbandes diagnostiziert wurde. Ob eine konservative Behandlung möglich ist, ist offen. „Sportlich und menschlich für uns ein schmerzlicher Ausfall. Er wird wohl die komplette Hinrunde nicht zur Verfügung stehen“, so Kastrati.

Kaderumbruch für die Saison 2026/27

Zuletzt verpflichtete der SC mit Avanesh Satheskumar und Hiroya Suguro zwei vielversprechende Youngster. „Zwei Wunschspieler von mir, die sich bei uns weiterentwickeln können“, sagt Kastrati. „Avanesh kenne ich schon, seit er neun Jahre alt war. Ein Kreativspieler, der viel mitbringt.“

Mit Edward Lomotey und Ibraim Ilazi gab der SC zudem zwei weitere Abgänge bekannt. Auf Kastrati, der bereits angekündigt hatte, dass der Klub einen stark verjüngten Kader haben werde, wartet daher die Aufgabe, für die Saison 2026/27 wieder ein starkes, konkurrenzfähiges Team zu formen.