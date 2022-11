Gebenbach und der FC Eintracht Bamberg wollen wieder für sportliche Schlagzeilen sorgen - und haben dazu gleich zum Auftakt des 20. Spieltages die Möglichkeit. – Foto: Andreas Roith

Zurück im Alltag: Die Spiele nach dem missglücktem Spiel der Spiele 20. Spieltag in der Bayernliga Nord - Freitag: Urteil des abgebrochenen Gipfeltreffens endgültig da +++ Gebenbach und FC Eintracht Bamberg gleich wieder voll auf dem Platz gefordert - zum Glück! +++

Das Urteil ist endgültig da. Die Gebenbacher Nebel-Partie (FuPa berichtete) wird neu angesetzt. "Paragraf 66 der Spielordnung des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) sieht vor, dass ein Schiedsrichter ein Spiel abbrechen kann, 'wenn die ordnungsgemäße Durchführung des Spiels wegen ernsthafter Störung nicht mehr gewährleistet' ist. In 1.1 ist 'die erhebliche Verminderung der Sichtverhältnisse wegen Nebels' ausdrücklich als eine solche ernsthafte Störung genannt", erklärt die BFV-Pressestelle dazu. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Somit ist der erste Anlauf verunglückte Gipfeltreffen zwischen der DJK Gebenbach und dem FC Eintracht Bamberg, der für reichlich Schlagzeilen gesorgt hat endgültig abgeschlossen. Sportrechlich, aber auch individuell. Denn beide Teams, die dem Antrag des Verbandsanwaltes zugestimmt haben, betonten gegenüber FuPa zuletzt, dass nun der Blick nach vorne gerichtet ist. Vergangenes ist vergangen. Und was ist da besser als möglichst schnell wieder zu spielen und eine Antwort auf dem Platz zu geben? Zum Auftakt des 20. Spieltages am Freitagabend sind Gebenbach und Bamberg gleich wieder gefordert. Die DJK muss nach Cham reisen, zum ehemaligen Trainer Faruk Maloku, der maßgeblichen Anteil an der Erfolgsgeschichte am Urspringer Weg hat und viele Leistungsträger wie Dominik Haller, Timo Kohler oder Julian Ceesay bestens kennt. Der FC Eintracht Bamberg gastiert beim formstarken ATSV Erlangen. Zudem muss der WFV zur DJK Don Bosco Bamberg. Darüber hinaus trifft das weiter am Stock gehende Geesdorf nach der Derby-Pleite gegen Abtswind auf Feucht, dessen Spiel am vergangenen Wochenende abgesagt worden ist. P.S.: Hoffentlich verschont Petrus am Freitagabend die Spielorte mit Nebel...

Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Wir können uns nicht zurücklehnen. Bis zur Winterpause benötigen wir noch den ein oder anderen Punkt. Gebenbach spielt eine sensationelle Saison und ist auch verdient Tabellenführer. Es wird verdammt schwer, gegen so viel Qualität zu bestehen, keine Frage! Wenn man nicht aufpasst, dann kann Gebenbach einen richtig überrollen. Wir müssen alles zusammentragen was in uns ist steckt." Personal: Paul Hansen (Auslandsstudium Amerika), Jakub Hrudka (langzeitverletzt), Jona Hofbauer und Christof Ostermayr (beide verletzt) stehen nicht im Kader. Kai Hempel (Trainer, Gebenbach): "Wir möchten in den letzten beiden Spielen dieses Jahres nochmal alles raushauen. Cham steht in der Defensive sehr gut, wir müssen wieder mit etwas mehr Überzeugung unser Offensivspiel durchziehen. Nach der jetzt schon sehr langen Runde, geht es nur noch darum, im Kopf fokussiert zu sein. Wenn wir unsere Qualität wieder zu 100 Prozent abrufen, werden wir das Spiel gewinnen. Und genau das ist unser Ziel." Personal: Harri Peterson ist nicht dabei. Die Einsätze von Friedrich Lieder, Jan Fischer und Bastian Freisinger sind fraglich.

Serdal Gündogan (Trainer, Feucht): "Dadurch, dass sich das Lazarett etwas lichtet, wird die Stimmung wieder besser. Zudem sind wir noch enger zusammengerückt, wie es immer so ist in schwierigen Situationen. Wir haben diese Woche konzentriert und mit Spaß gearbeitet. Das ist Grundvoraussetzung dafür, dass wir gegen Geesdorf in die Erfolgsspur zurückkehren können. Wir wollen den Dreier ziehen." Personal: Die Lage entspannt sich etwas.

Simon Weiglein (Abteilungsleiter, Geesdorf): "Wir werden versuchen, den Bock umzustoßen, auch wenn die personelle Lage im Kader weiterhin äußerst angespannt ist. Die Stimmung ist natürlich dementsprechend. Aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Zu verlieren haben wir nach den vergangenen schwierigen Wochen sowieso nichts mehr. Vielleicht setzt das bei dem ein oder anderen neue Kräfte frei." Personal: Die Ausfallliste ist weiterhin lang. Maximilian Humpenöder, Paul Häfner, Marius Wiederer, Shawn Hilgert, Maximilian Kaiser, Jonas Münzberg, Vincent Held und Marcel Solick fehlen.

Christopher Hofbauer (Trainer, Erlangen): "Vier Siege aus den vergangenen vier Spielen – wir gehen mit breiter Brust in unser Heimspiel. Aus der vergangenen Saison haben wir gute Erinnerungen an Bamberg. Flutlicht-Spiel am Freitagabend, hoffentlich einige Fans der Domreiter und ein gutes Spiel. Es ist schön, dass wir uns zum Jahresende mit den Top-Teams der Liga messen können. Wir wollen alles in die Waagschale werfen: Leidenschaft, Zweikampfstärke und vor allem wieder einen guten Ball spielen. Bamberg hat individuelle Qualität, Erfahrung und ist aktuell die Mannschaft der Stunde. Unsere positive Stimmung und die Freude auf den kommenden Freitag bedeuten: Wir sind sehr zuversichtlich." Personal: Alle sind gesund, nur Luca Ruiu kann aufgrund einer Verletzung im Training nicht spielen. Jan Gernlein (Trainer, Bamberg): "Für uns wird es in Erlangen wichtig sein, den Spielfluss des Gegners immer wieder einzudämmen und wenig gefährliche Räume anzubieten. Wir wollen endlich mal wieder um Punkte spielen. Daher freut sich die gesamte Truppe auf das Spiel am Freitag." Personal: Neben den Langzeitverletzten fehlen aktuell Johannes Gebhart (krank) und Julian Sperling (verletzt).

