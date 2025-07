Zurück dorthin, wo alles begann

Im Nachwuchs durchlief Lennart zunächst sämtliche Abteilungen des FC Rot Weiß Erfurt, ehe es in der A-Jugend zum FSV Wacker 90 Nordhausen ging. Hier fasste er im Männerbereich Fuß und kam neben Einsätzen in der Thüringenliga auch zu erfolgreichen Zeiten in der Oberliga sowie einem Spiel in der Regionalliga. Nach einem kurzen Abstecher beim RWE ging es dann zurück nach Nordhausen. Beim FSV war Lennart eins der führenden Gesichter der letzten Jahre, der mit viel Ehrgeiz und Kampfgeist vorne weg ging.

„Wir freuen uns sehr Lennart verpflichtet zu haben. Es ist kein Geheimnis, dass man einen solchen Spieler mit frankenhäuser Wurzeln gerne irgendwann wieder bei seinem ersten Verein wissen will. Es gab sicher viel Interesse, aber wir haben unsere Hausaufgaben in den letzten Jahren gemacht, haben uns weiterentwickelt und freuen uns, dass er den Weg in Zukunft mit uns gemeinsam gehen will. Er bringt eine Menge Erfahrung mit und wird unserer Elf sicher Schwung verleihen.“ so BW-Präsident Achim Ritter.