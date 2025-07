🖤🤍„Zurück beim HTB!" – Preseason-Interview mit Timuçin Gürsan

đŸŽ€Ich freue mich riesig. Auch wenn meine letzte Anstellung beim HTB nur ein Jahr ging, fĂŒhlt es sich wie ein „nachhause“ kommen an. In meiner letzten Amtszeit haben wir hier viel bewegt. Daran wollen wir im Trainerteam unbedingt anknĂŒpfen.

1. Willkommen zurĂŒck beim HTB, Timuçin! Wie fĂŒhlt es sich an, wieder an der Seitenlinie fĂŒr unseren Verein zu stehen?

2. Was hat sich beim HTB seit deiner letzten Station verĂ€ndert – und was ist fĂŒr dich noch genauso wie frĂŒher?

Mit Frank Höpner, Kristian Ramaljak und Christoph Schmidt hat der HTB an Menschlichkeit und Expertise dazu gewonnen. UnverĂ€ndert ist tatsĂ€chlich die Kunstrasensituation. Die SpielflĂ€che, von den Spielern auch liebevoll der grĂŒne Beton genannt, ist ausrangiert und abgenutzt. Aber bald ist auch dieser Zustand Vergangenheit, da der Verein im September 25 einen neuen Kunstrasenplatz bekommt.

3. Was hat fĂŒr dich den Ausschlag gegeben, nochmal zum HTB zurĂŒckzukehren?

đŸŽ€Zuallererst zu nennen ist natĂŒrlich die örtliche Verbundenheit, ich bin Harburger durch und durch und wohne in Harburg. Zudem hat der Verein mir immer ein positives GefĂŒhl gegeben und mir absolut Vertraut.

Das vergisst man als Mensch und Trainer natĂŒrlich nicht. Gerade bei meinem kurzfristigen Abschied im Sommer 2024 in die Regionalliga, hat mir jeder Spieler, Verantwortliche und Vereinsoffizielle nur das Beste gewĂŒnscht.

Ich zĂ€hle den HTB zu den Top-Adressen im Hamburger SĂŒden und ich finde das in dem Verein viel Potential steckt.

⚜ Sportlicher Fokus

4. Mit welchem fußballerischen Plan gehst du in die neue Saison?

đŸŽ€Ich finde PlĂ€ne vor einer Saison immer schwierig. Ich denke, dass wir die Vorbereitung dafĂŒr nutzen mĂŒssen in allen „Basicen“ einfach besser zu werden.

Das Verteidigen und die Bereitschaft dazu wird eine wichtige Rolle spielen, wenn wir eine erfolgreiche Saison spielen wollen.

Insgesamt geht es mir aber schon darum mit dem Ball zielstrebig Richtung gegnerisches Tor zu spielen.

5. Wie schĂ€tzt du die Mannschaft ein, die dir aktuell zur VerfĂŒgung steht?

đŸŽ€Ich mag meine Mannschaft bzw den Kader fĂŒr die Saison 25/26. Wir haben einige spannende Neuverpflichtungen die auf ihren Durchbruch warten und heiss darauf sind.

Einige von den NeuzugÀngen haben ihre Klasse schon unter Beweis gestellt und werden uns sofort verstÀrken.

Trotz allem findet aber beim HTB wieder ein kleiner Umbruch statt.

Der HTB schafft es immer wieder Spielern den Sprung in die Oberliga zu ermöglichen, oft bedient sich Buchholz 08 beim Harburger TB, letztes Jahr mit Niklas Schulz und Torben Rembacz, verlassen uns dieses Jahr mit Robin Schmal und Tinothenda knapp 50 Scorerpunkte Richtung 08.

Das als Kollektiv zu ersetzen, wird natĂŒrlich eine der Hauptaufgabe sein.

6. Auf welche Spielertypen oder Persönlichkeiten im Kader freust du dich besonders?

đŸŽ€Ich freue mich auf jeden Spieler der IntensitĂ€t und Lernbereitschaft mitbringt.

Vom KĂŒnstler bis zum Perfektionisten habe ich alle in mein Herz geschlossen, solange mit der nötigen Ernsthaftigkeit und Energie ins Training gegangen wird, erobert man mein Trainerherz.

7. Welche konkreten Ziele hast du dir mit dem Team fĂŒr diese Saison gesetzt?

đŸŽ€Aktuell habe ich keine Ziele. Ich möchte mit den Jungs möglichst frĂŒh die Klasse halten und dann schauen wohin die Reise geht. Insgeheim hoffe ich natĂŒrlich, dass es viele positive individuelle Entwicklungen innerhalb der Mannschaft gibt. Die Jungs also immer besser werden und immer mehr Verantwortung ĂŒbernehmen können und wollen.

🧠Philosophie & Persönlichkeit

8. Inwiefern hat sich dein Trainerstil seit deinem letzten Engagement beim HTB verÀndert oder weiterentwickelt?

đŸŽ€Ich bin der Meinung, dass die Zusammenarbeit mit Nabil Toumi und Dani Schahin bei Teutonia meine Trainingsarbeit nicht unbedingt beeinflusst hat. Nabil kenne ich schon sehr lange, auch schon aus unserer gemeinsamen Zeit bei 08. daher wusste ich was mich erwartet: nĂ€mlich eine unfassbar hohe Expertise und strukturiertes klares Arbeiten. Die Erfahrung von Dani Schahin sind natĂŒrlich Goldwert, einem Exprofi höre ich einfach gerne zu. Noch dazu, wenn sie sich fĂŒr den TrainerJob begeistern und eine klare Idee haben.

Auch wenn wir die ein oder andere Nacht auch mal an der Taktik Tafel verbracht haben und Dani aus seiner „Tuchelzeit“ geplaudert hat wĂŒrde ich sagen war es

vielmehr der Austausch in Sachen GruppenfĂŒhrung, Krisenmanagement usw fĂŒr den ich beiden sehr sehr dankbar bin.

Beide sind herausragende Trainer die unterschiedliche AnsÀtze verfolgen.

NatĂŒrlich gab es mal Diskussionen, das ist ja auch gewollt, aber gerade die unterschiedlichen Meinungen, Ansichten und Handlungsweisen habe mein Repertoire an LösungsansĂ€tzen in der Arbeit eines Trainers natĂŒrlich nochmal erweitert.

Dazu zĂ€hlt natĂŒrlich auch TW Trainer Bennett Schauer. Ein absolut loyaler Mensch, der super engagiert ist und es wirklich geschafft hat alle unsere TW weiterzuentwickeln. Besonders deutlich wurde das bei Jan Niemann mMn.

9. Worauf legst du im tÀglichen Training besonders viel Wert?

đŸŽ€Ich glaube, dass man den professionellen bzw semi-professionellen Fußball nicht mit dem Amateur Fußball vergleichen sollte.

Viele Spieler arbeiten in Vollzeit, sind selbststĂ€ndig und spielen Fußball als Hobby.

Deshalb ist mein Ziel, dass jeder Spieler im Training Ballaktionen und Erfolgserlebnisse generiert. Den Platz einfach möglichst oft mit einem guten GefĂŒhl verlĂ€sst und sogar den ein oder anderen inhaltlichen Aspekt mitnehmen kann.

WĂ€hrend dies mein Angebot als Trainer an meine Spieler ist, erwarte ich von meinen Spielern natĂŒrlich Energie und die Bereitschaft diesen Rahmen oder dieses Angebot mit Leben zu fĂŒllen.

10. Welche Werte willst du deinen Spielern mitgeben – sportlich wie menschlich?

đŸŽ€Rein sportlich ist „Aufhören“ fĂŒr mich keine Option. Aufhören heißt fĂŒr mich Ergeben.

Das ist ein Parameter der mir persönlich sehr wichtig ist. Auch wenn ein Spiel mal schlecht lĂ€uft, der Gegner GlĂŒck hatte, besser war oder der Schiedsrichter mal unglĂŒckliche Entscheidungen trifft und wir 0:3 oder 0:4 zurĂŒckliegen.

Wir ziehen durch, machen das Beste draus und lassen unsere anderen Mitspieler nicht hÀngen.

Ich denke, dass uns diese Einstellung auch im Alltag weiterhelfen wird.

đŸ‘„ Team & Umfeld

11. Wie nimmst du das Vereinsumfeld aktuell wahr? Was macht den HTB fĂŒr dich besonders?

đŸŽ€Wir haben den kompletten Mai durch trainiert, weil wir im Trainerteam mit der Sommervorbereitung etwas spĂ€ter angefangen wollten aber zugleich die FußballPause nicht zu groß werden lassen wollten. Wir waren durchschnittlich 25 Spieler im Training und 4 TW‘s, wir hatten eine Wahnsinns Energie auf dem Platz.

Dazu gesellten sich immer wieder Vereinsmitarbeiter, Mitglieder und Offizielle von jedem wurde ich herzlich umarmt und mit wahnsinnig lieben Worten empfangen. Deshalb sprach ich anfangs von dem GefĂŒhl des nachhause Kommens. Das sind natĂŒrlich Gesten die einen als Mensch einfach freuen.

12. Welche Rolle spielen fĂŒr dich Fans, Ehrenamtliche und UnterstĂŒtzer?

đŸŽ€Ohne Sie geht gar nichts.

Wie wichtig Marek unser Zeugwart ist und wie sehr ihn die Mannschaft liebt, merkt man leider immer nur wenn Marek mal im Urlaub ist.

Manpower/helfende HĂ€nde sind fĂŒr einen Fußballverein immens wichtig. Ich wĂŒrde mich sogar soweit aus dem Fenster lehnen und sagen, ohne sie ist kein Spielbetrieb möglich oder nur sehr schwer und sehr vereinfacht. Der HTB hat natĂŒrlich eine luxuriöse Ausstattung mit Trockner/Waschmaschine und Trainingsklamotten die fĂŒr jeden Spieler gestellt und gewaschen werden. Das hat doch schon Profiniveau!

Auch die eigenen Gymnastikhallen mit ihren Yogamatten und Faszienrollen die der Verein besitzt sind ein super Ort fĂŒr Warm-Ups/Aktivierungen.

Die Fans sind natĂŒrlich das ZĂŒnglein an der Waage. Beim HTB ist die TribĂŒne unvergleichlich nah am Spielfeld und am Trainer fast schon Vergleichbar mit der Premier League 😠, dort hat uns die Vereinsinterne zweite Mannschaft oder auch Freunde und Familie von Spielern der Ligamannschaft zu dem ein oder anderen Sieg geschrienđŸ«¶đŸœ

📱 Abschlussfrage

13. Was möchtest du den HTB-Fans und der Fußball-Community zum Start in die neue Saison mit auf den Weg geben?

Support your local Club

Geh zum Fußball in deinem Bezirk!

Wir freuen uns auf euch.