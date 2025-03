Zurück aus Österreich: Stark und Maier zieht es zu Passau West

Nach einem zweijährigen Intermezzo beim oberösterreichischen Traditionsklub FC Münzkirchen, der mittlerweile nur noch in der 1. Klasse - vom sportlichen Niveau vergleichbar mit der niederbayerischen Kreisklasse - um Punkte und Tore kämpft, zieht es Michell Stark und Daniel Maier zurück in die Region. Mittelfeld-Allrounder Stark schlüpft bei der DJK Passau West in die Spielertrainer-Rolle, Offensivmann Maier übernimmt den Posten des spielenden Assistenzcoaches. Die beiden Noch-Chefanweiser der "Westler", Sebastian List und Patrick Mühlberger , legen ihr Ämter bekanntlich nach vier erfolgreichen Spielzeiten mit Ablauf der Saison 2024/2025 nieder.

Michell Stark hatte in seiner Laufbahn schon einige namhafte Stationen, kickte unter anderem bereits beim TV Freyung, der SpVgg Osterhofen und dem FC Salzweg. Bei letztgenanntem Klub fungierte Stark, der 183 Bezirksliga- Einsätze (26 Tore) in seiner Vita stehen hat, vor seinem Wechsel nach Österreich auch ein Jahr lang als Sportlicher Leiter. Seine ersten Erfahrungen im Trainergeschäft machte der 29-Jährige bei der SG Hartkirchen / Pocking, bei der er vor ein paar Jahren als spielender Co-Trainer agierte.





"Mit fast 30 Jahren ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, den ersten Cheftrainerposten zu übernehmen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr vertrauensvoll und wir waren sehr schnell auf einem gemeinsamen Nenner. Die Bedingungen mit Kunstrasen, einem sehr jungen Kader mit extrem viel Potenzial und die Fahrstrecke von nur 10 Minuten haben mir die Entscheidung sehr einfach gemacht. Ich freue mich darauf, die gesteckten Ziele ab Sommer in Angriff zu nehmen", sagt Michell Stark. Sein Kumpel Daniel Maier ist ebenfalls schon voller Euphorie: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Ich habe schon bei West gespielt, kenne den Verein, die Spieler und das Drumherum. Als sich die Möglichkeit ergeben hat neben Mitch als Co-Spielertrainer einzusteigen, musste ich nicht lange überlegen. Wir ergänzen uns super und funktionieren schon seit Jahren auf und neben dem Platz. Als Co-Trainer kann ich meine ersten Erfahrungen sammeln, ohne die ganze Verantwortung alleine tragen zu müssen."







Von Seiten der DJK Passau West ist man überzeugt, eine gute Lösung gefunden zu haben. "Die Trainersuche war doch sehr intensiv und mit Michell haben wir letztlich einen Mann gefunden, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt. Er wohnt in der Gegend, hat ein passendes Alter für solch eine verantwortungsvolle Position und bringt jahrelange höherklassige Erfahrung als Spieler mit. Das sind sehr gute Voraussetzungen. Daniel war bereits in unserer Junioren-Fördergemeinschaft und kennt unser Umfeld daher bestens. Auch er wird sportlich eine absolute Bereicherung sein", ist West-Klubchef Thomas Lemberger überzeugt. Der Verein kann nun seinen vollen Fokus auf das Tagesgeschäft richten, in dem es einzig und allein darum geht, am Ende in der Kreisliga Passau über dem ominösen Strich zu stehen.