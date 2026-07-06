Zurück aus Österreich: 1. FC Lintfort holt Torjäger zurück

Der 1. FC Lintfort hat zum Start der Vorbereitung ein bekanntes Gesicht zurück an der Franzstraße begrüßt. Alfred Appiah schließt sich nach nur einem halben Jahr wieder dem Landesligisten an. Der Stürmer war im Winter nach Österreich gewechselt, wo er für den SV Grün-Weiß Micheldorf in der 4. Liga spielte. Dort kam Appiah in zehn Spielen zum Einsatz und erzielte ein Tor.
Für Lintfort ist die Rückkehr dennoch eine Personalie mit Gewicht und gleichzeitig ein kleiner Coup. Appiah hatte vor seinem Wechsel nach Österreich bereits gezeigt, wie wertvoll er für die Offensive sein kann. In der Hinrunde der vergangenen Saison kam der Angreifer für den 1. FC Lintfort auf 17 Einsätze, 14 Tore und fünf Vorlagen. Insgesamt weist die FuPa-Datenbank für Appiah 207 Spiele, 127 Tore und 32 Assists aus.
Der Wechsel nach Österreich hatte für Appiah auch berufliche Gründe. Neben seiner Zeit bei Grün-Weiß Micheldorf arbeitete der Angreifer als Scout des Traditionsvereins Rapid Wien. Nun geht es für ihn sportlich wieder am Niederrhein weiter, wo er beim 1. FC Lintfort schnell wieder eine zentrale Rolle einnehmen soll.
Der Klub machte die Rückkehr mit sichtbarer Freude öffentlich. „Here we go: Alfi“, hieß es in der Mitteilung des Vereins. Zum Auftakt der Vorbereitung habe man einige neue Gesichter, aber eben auch ein bekanntes Gesicht begrüßen dürfen. Gemeint war Appiah, der nach dem kurzen Österreich-Kapitel wieder für Lintfort auf Torejagd gehen wird.
Mit seiner Rückkehr bekommt der 1. FC Lintfort einen Stürmer, der den Verein kennt, in der Liga bereits geliefert hat und im Angriff sofort Qualität einbringen kann. Für die Mannschaft ist Appiah nicht nur ein Rückkehrer, sondern auch ein Spieler, der der Offensive wieder mehr Durchschlagskraft geben soll. Wäre er im Winter nicht nach Österreich gewechselt, hätte er wahrscheinlich seine bislang beste Ausbeute aus der Saison 2024/25 im Trikot des VfB Speldorf (21 Tore, fünf Vorlagen) überboten - diese Gelegenheit hat er ab August.