Zurück aus Österreich: 1. FC Lintfort holt Torjäger zurück 1. FC Lintfort bekommt offensive Verstärkung: Alfred Appiah kehrt nach nur einem halben Jahr aus Österreich zurück und soll beim Landesligisten wieder für Tore sorgen. von André Nückel · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Alfred Appiah (l.) ist zurück in Lintfort. – Foto: IMAGO IMAGES

Der 1. FC Lintfort hat zum Start der Vorbereitung ein bekanntes Gesicht zurück an der Franzstraße begrüßt. Alfred Appiah schließt sich nach nur einem halben Jahr wieder dem Landesligisten an. Der Stürmer war im Winter nach Österreich gewechselt, wo er für den SV Grün-Weiß Micheldorf in der 4. Liga spielte. Dort kam Appiah in zehn Spielen zum Einsatz und erzielte ein Tor.

Für Lintfort ist die Rückkehr dennoch eine Personalie mit Gewicht und gleichzeitig ein kleiner Coup. Appiah hatte vor seinem Wechsel nach Österreich bereits gezeigt, wie wertvoll er für die Offensive sein kann. In der Hinrunde der vergangenen Saison kam der Angreifer für den 1. FC Lintfort auf 17 Einsätze, 14 Tore und fünf Vorlagen. Insgesamt weist die FuPa-Datenbank für Appiah 207 Spiele, 127 Tore und 32 Assists aus. Rückkehr nach Österreich-Halbjahr Der Wechsel nach Österreich hatte für Appiah auch berufliche Gründe. Neben seiner Zeit bei Grün-Weiß Micheldorf arbeitete der Angreifer als Scout des Traditionsvereins Rapid Wien. Nun geht es für ihn sportlich wieder am Niederrhein weiter, wo er beim 1. FC Lintfort schnell wieder eine zentrale Rolle einnehmen soll.