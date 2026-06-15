Zurück aus den USA, zurück beim Papa: Bozesan geht nach Aubstadt

Fabio Bozesan (hinter dem Ball) ist in der Regionalliga Bayern kein Unbekannter. – Foto: Helmut Weiderer

Dieses Vater-Sohn-Verhältnis scheint ein ganz besonderes zu sein. Schon in der U19 der Würzburger Kickers spielte Fabio Bozesan unter seinem Vater Claudiu. Die Saison 2022/2023 verbrachten beide gemeinsam beim TSV Abtswind. Und von nun an sind die Zwei für den TSV Aubstadt aktiv. Der 59-Jährige steht bereits vor seiner zweiten Saison beim unterfränkischen Regionalligisten, der 25-Jährige läuft von nun an für "Abscht" auf.

"Der TSV Aubstadt freut sich, mit Fabio Bozesan einen erfahrenen und vielseitigen Mittelfeldspieler begrüßen zu dürfen", jubelt der Rangsechste der gerade abgelaufenen Spielzeit. Nach einem Jahr in den Vereinigten Staaten kehrt der noch junge, aber bereits erfahrene Akteur nach Deutschland zurück, worüber die Rot-Weißen auf ihrer Facebook-Seite informieren.

In seiner bisherigen Laufbahn absolvierte Fabio Bozesan bereits 208 Pflichtspiele, erzielte 54 Tore und bereitete 21 weitere Treffer vor. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er bei der SpVgg Greuther Fürth und den Würzburger Kickers, also in Nachwuchsabteilungen, die sich in diesem Bereich einen Namen gemacht haben. Über den Würzburger FV und den TSV Abtswind führte ihn sein Weg in die Regionalliga Bayern zum 1. FC Schweinfurt 05. Bei den Schündel konnte er sich 2025 zum Viertliga-Meister krönen. Fünf Tore und zwei Vorlagen steuerte er zu diesem Titel bei.