Zurück aus den Ferien – D1 greift wieder an!

Auch wenn es sich so anfühlt – die Ferien sind schon vorbei! Und unsere D1 startet gleich voll durch: Am Mittwoch um 17:30 Uhr steht das nächste Punktspiel an. Dann geht es auswärts gegen die SG SV Am Ettersberg. Während unser Team mitten im spannenden Titelkampf der Kreisliga, Staffel 2 steckt – aktuell nur wegen des schlechteren Torverhältnisses hinter der SG SV Gaberndorf – rangiert der Gastgeber weiter hinten in der Tabelle. Das Hinspiel konnten wir klar für uns entscheiden, dennoch gilt: Den Gegner zu unterschätzen, wäre ein Fehler! Ein gutes Beispiel ist das 4:4 gegen den TSV Berlstedt/Neumark in der Hinrunde, das uns damals überraschend zwei Punkte kostete. Wir sind gespannt, wie sich unsere Jungs diesmal präsentieren – auf geht’s!