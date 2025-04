Zurück auf die Erfolgsspur

Sichtlich motiviert ging das Fanionteam des FC Neumünster in die Trainingswoche vor dem zweiten Heimspiel der Saison. Abseits des Spielfelds konnte Neo-Sportchef und Erich Vogel-Compagnon Straumann den Fans noch einen weiteren Neuzugang auf der Torhüter-Position präsentieren. Mit Yann Struchen befindet sich der FC Neumünster fortan in der komfortablen Lage, einen weiteren Torhüter mit dem Prädikat „Weltklasse“ in seinen Reihen begrüßen zu dürfen. Zudem konnten mit Sivec, Sadiku sowie den Gebrüdern Wenk weitere essentielle Transfers getätigt werden, die dem Aufsteiger im Kampf um den Klassenerhalt behilflich sein sollten. Doch zurück auf den Platz. Mit dem Ziel, endlich Punkte einzufahren, gingen die Mannen um Kapitän Huber konzentriert in die ersten Spielminuten, um einen erneuten frühen Rückstand zu vermeiden. Merklich verbessert im Vergleich zur vorherigen Partie kombinierte man sich im Angriffsdrittel recht ansehnlich durch die gegnerische Abwehrkette, während man hinten nichts anbrennen ließ. In der zweiten Halbzeit belohnte das Team sich schliesslich für die geleistete Arbeit. Nachdem Gabay für den Führungstreffer besorgt war, trug sich Müller ebenfalls in die Torschützenliste ein. Die Messe war gelesen, und drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt waren in trockenen Tüchern. Frei nach Urs Fischer: „Das Ziel sind die 40 Punkte.“