Zurück auf der Zweitliga-Bühne: VfL startet in Heidenheim

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Die Vorbereitung ist vorbei, die Testspiele sind Geschichte: Am Samstag um 13 Uhr wird es für den VfL Osnabrück wieder ernst. Nach zwei Jahren in der 3. Liga kehren die Lila-Weißen mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim in die 2. Bundesliga zurück.

Der 1. FC Heidenheim hat in den vergangenen Jahren einen bemerkenswerten Aufstieg hingelegt. Unter Trainer Frank Schmidt entwickelte sich der Verein vom Drittligisten zum Bundesligisten und schaffte 2023 erstmals den Sprung ins Oberhaus. Zwei Jahre später folgte sogar die Qualifikation für die Conference League.

Die Mannschaft von Timo Schultz hat dabei gleich zum Auftakt eine anspruchsvolle Aufgabe vor der Brust. Heidenheim ist nach drei Jahren im deutschen Oberhaus abgestiegen und möchte sich in der zweiten Liga möglichst schnell wieder etablieren. Für Osnabrück bietet die Partie zugleich die Gelegenheit, die eigene Auswärtsstärke aus der Meistersaison erneut unter Beweis zu stellen.

Allerdings musste der FCH mehrere Abgänge verkraften. Leihspieler wie Hennes Behrens, Eren Dinkçi, Diant Ramaj und Arijon Ibrahimovic kehrten zu ihren Stammvereinen zurück. Zudem wechselte Mittelfeldspieler Niklas Dorsch nach Kanada zum FC Toronto. Auf der rechten Außenbahn verstärkten sich die Heidenheimer unter anderem mit Oualid Mhamdi, Marcel Costly und Paul Hennrich.

Nach dem Abstieg hält der Klub an seinem Erfolgsmodell fest. Schmidt geht mittlerweile in seine 20. Saison als Cheftrainer und bleibt damit der dienstälteste Coach im deutschen Profifußball. Auch Kapitän Patrick Mainka, der während der kompletten Bundesliga-Zeit keine einzige Minute verpasste, bleibt eine zentrale Figur.

Trotz der personellen Veränderungen dürfte sich am Heidenheimer Fußball wenig ändern. Schmidt steht seit Jahren für aggressives Pressing, hohe Laufbereitschaft und intensive Zweikämpfe. In der Vorbereitung zeigte der FCH bereits mehrfach, dass diese Grundtugenden weiterhin zum Repertoire gehören.

Nach deutlichen Siegen gegen unterklassige Gegner folgte ein 1:1 gegen den italienischen Erstligisten FC Bologna. Gegen den FC Ingolstadt setzte sich Heidenheim anschließend mit 4:1 durch, ehe es gegen den Hamburger SV zuletzt eine 1:3-Niederlage gab.

Osnabrück mit neuer Zweitliga-Chance

Der VfL kommt als souveräner Drittligameister zurück. Mit 80 Punkten sicherte sich die Mannschaft von Timo Schultz den Titel und machte den achten Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt. Besonders beeindruckend war dabei die Bilanz in fremden Stadien: 13 Siege, drei Unentschieden und nur drei Niederlagen brachten 42 Auswärtspunkte.

Damit stellte Osnabrück einen neuen Auswärtsrekord in der Geschichte der 3. Liga auf. Diese Stärke soll nun auch eine Etage höher zum Fundament werden.

Die Generalprobe verlief allerdings nicht nach Wunsch. Am vergangenen Samstag verlor der VfL sowohl gegen den SV Meppen mit 0:3 als auch gegen Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn mit 0:2. Schultz sieht darin jedoch keinen Anlass zur Sorge.

„In der Vorbereitung sind Spiele da, um etwas auszutesten. Und wir haben auch da noch einiges dazugenommen, was noch nicht ganz sitzt. Da wird auch am ersten Spieltag noch nicht alles ready sein“, erklärte der Trainer. Gleichzeitig zeigte er sich überzeugt von seiner Mannschaft: „Meine Mannschaft ist eingespielt und meine Mannschaft weiß, was sie zu tun hat. Wir werden nach Heidenheim fahren und werden ein gutes Spiel abliefern, da bin ich mir zu hundert Prozent sicher.“

Auch auf den Rängen wird der VfL zum Auftakt auf Unterstützung zählen können. Mindestens 1.200 Anhänger machen sich auf den Weg nach Heidenheim. Für die Osnabrücker Fans ist es die längste Auswärtsreise der Saison – und entsprechend groß ist die Hoffnung, die mehr als 500 Kilometer lange Rückfahrt mit Punkten antreten zu können.

Wensing fehlt zum Auftakt

Personell muss Schultz lediglich auf Jonathan Wensing verzichten. Der Neuzugang zog sich im Test gegen Paderborn eine leichte Muskelverletzung im Oberschenkel zu und arbeitet derzeit an seiner Rückkehr.

Ansonsten kann der VfL-Coach aus dem Vollen schöpfen. Auch Heidenheim geht ohne verletzungsbedingte Ausfälle in den ersten Spieltag. Schultz blickt dem Pflichtspielauftakt mit großer Vorfreude entgegen. Nach knapp sechs Wochen Vorbereitung sieht er seine Mannschaft bereit für die Rückkehr in die 2. Bundesliga.

„Es wird Zeit, dass es losgeht. Wir sind jetzt fast sechs Wochen dabei, haben eine planmäßige Vorbereitung durchziehen können und durften einige neue Spieler integrieren. Ich denke, alle haben ihren Platz gefunden, jeder ist ready und alle kennen ihre Aufgabe“, sagte der VfL-Trainer auf der Vereinshomepage.

Gleichzeitig weiß Schultz um die Qualität des ersten Gegners. „Wir wissen, dass wir am Wochenende in Heidenheim natürlich direkt einen dicken Brocken vor uns haben, aber das wollten wir und da freuen wir uns jetzt drauf.“

Heidenheim und Osnabrück verbindet dabei nicht nur der Aufstieg aus der 3. Liga. Auch die Spielidee weist Parallelen auf. „Hohes Pressing, viele Zweikämpfe, gute Standards, aber das sind auch alles Sachen, die uns letztes Jahr ausgezeichnet haben und die wollen wir natürlich auch in die neue Saison mit reinnehmen“, betonte Schultz.

Für den VfL beginnt damit nach zwei Jahren Abstinenz ein neues Kapitel in der 2. Bundesliga. Und die erste Gelegenheit, zu zeigen, dass Osnabrück auch eine Klasse höher bestehen kann, gibt es direkt bei einem ambitionierten Bundesliga-Absteiger.