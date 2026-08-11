Zurück an die Bremer Brücke: Bersenbrück testet beim VfL Osnabrück Am 21. August gastiert das Oberligateam beim VfL Osnabrück von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Drei Jahre nach dem bislang wohl größten Fußballabend der jüngeren Vereinsgeschichte kehrt der TuS Bersenbrück an die Bremer Brücke zurück. Am Freitag, 21. August 2026, trifft die Mannschaft von Trainer Hanjo Vocks um 18 Uhr auf den VfL Osnabrück. Möglich wird das Testspiel durch die Unterstützung von Wurst Stahlbau.

Am 11. August 2023 hatte das Stadion des VfL Osnabrück eine besondere Bedeutung für den TuS: Damals traf Bersenbrück im DFB-Pokal auf Borussia Mönchengladbach. Das Stadion war mit 16.000 Zuschauern gefüllt. Nun erhält der Oberligist erneut die Gelegenheit, vor großer Kulisse an die Bremer Brücke zurückzukehren. VfL nutzt Pokalpause für zwei Testspiele Der ungewöhnliche Termin des Testspiels hängt mit dem DFB-Pokal zusammen. Am Wochenende ab dem 21. August beginnt die erste Runde des Wettbewerbs. Der VfL Osnabrück wurde dabei dem FC Bayern München zugelost. Weil der deutsche Rekordmeister am 22. August im Franz-Beckenbauer-Supercup gegen Borussia Dortmund antritt, findet die Pokalpartie zwischen Osnabrück und Bayern erst am Mittwoch, 2. September, um 20.45 Uhr statt.

Damit entsteht für den VfL eine längere Pflichtspielpause. Um den Spielrhythmus aufrechtzuerhalten und weiteren Spielern Einsatzzeit zu geben, vereinbarte Osnabrück zwei Testspiele. Bereits am Dienstag, 18. August, tritt der VfL beim SC Spelle-Venhaus an. Drei Tage später folgt die Partie gegen den TuS Bersenbrück. Auch für den TuS eine willkommene Gelegenheit Für Bersenbrück fällt das Testspiel ebenfalls in eine Phase ohne regulären Pflichtspieltermin. Nach dem Start in die Oberliga Niedersachsen bietet die Begegnung die Möglichkeit, sich erneut mit einem höherklassigen Gegner zu messen.