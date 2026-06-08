Zurück an die alte Wirkungsstätte

– Foto: Christoph Dietrich

Die SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund stellt zur neuen Saison die Weichen auf der Trainerposition neu. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilte, wird Maiko Lafontaine künftig an der Seitenlinie der SG stehen. Er folgt auf den bisherigen Spielertrainer Tobias Wetzel, der seinen Rücktritt vom Traineramt angekündigt hatte.

Lafontaine ist bei der SG P/S kein Unbekannter. Bereits vor einigen Jahren war er für den Verein als Trainer tätig, zudem kennt er noch zahlreiche Spieler aus seiner damaligen Zeit. Der enge Bezug zur Spielgemeinschaft habe seine Entscheidung erleichtert, heißt es von Vereinsseite. Entsprechend groß ist die Vorfreude bei den Verantwortlichen auf die Zusammenarbeit in der kommenden Spielzeit.

Gleichzeitig richtet die SG ihren Dank an Tobias Wetzel, der die Mannschaft etwas mehr als zwei Jahre betreut hatte. Wetzel habe sich auf und neben dem Platz stets mit großem Einsatz eingebracht. Ganz verloren geht er dem Verein allerdings nicht: Der 42-Jährige wird der SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund weiterhin als Spieler zur Verfügung stehen.