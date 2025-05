Zurück an der Tabellenspitze

Die 44 Zuschauer sahen eine gutklassige Verbandsligapartie anfangs mit Vorteilen der Gastgeber, die von Beginn an die Gäste unter Druck setzten und sich auch gleich einige Torchancen ( 8.und 21.) erarbeiteten. Die Gäste, vom Trainergespann aber gut eingestellt, spielten mit einer Dreierkette, einem verstärkten Mittelfeld und zwei Angreifern, machten dem Favoriten das Leben nicht leicht und hatten in dieser Anfangsphase auch nach gut nach vorn gespielten Kontern ihre Möglichkeiten (11.,18.und 33.), die aber nicht genutzt werden konnten. Die Gastgeber fanden dann in der 27. Minute doch in der gut gestaffelten Abwehr der Gäste durch Winkler die Lücke zum Führungstreffer, der die Gäste aber keineswegs schockte. Zwei Minuten später musste der FC Keeper mit einer Glanztat das 2:0 verhindern. Ansonsten liefen sich die Gastgeber an der Gästeabwehr immer wieder fest. So blieb es beim knappen Vorsprung der Kummerelf.