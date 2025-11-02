Zurück an der Spitze

Die U17 des VfL Wolfsburg hat nach der knappen Niederlage gegen Magdeburg die passende Antwort gegeben. Beim bislang punktlosen Tabellenletzten Hansa Rostock gewannen die Jungwölfe am Samstag souverän mit 4:0 (2:0) und setzten sich damit wieder an die Spitze der DFB-Nachwuchsliga-Vorrundengruppe B.
Schon früh stellte das Team von Trainer Tobias Holm die Weichen auf Sieg: Bent-Frederik Peters traf nach einem Freistoß am langen Pfosten zur Führung (12.), kurz darauf erhöhte David Vajagic per Kopf nach Flanke von Princewill Iwuala auf 2:0 (16.). Nach dem Seitenwechsel legte Noah Springborn mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 3:0 nach (62.), ehe Joker Lewis Ikenna Nwosu kurz vor Schluss den 4:0-Endstand markierte (79.).
Holm: „Sehr zufrieden mit dem Auftritt“
„Das war ein souveräner und verdienter Auswärtssieg“, sagte Holm nach dem Spiel. „Bis zum 2:0 haben wir sehr gut gespielt, dann aber kurzzeitig etwas nachgelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir das wieder korrigiert. Wir wollten unbedingt zu null spielen – das ist uns gelungen, und damit sind wir sehr zufrieden.“
Mit dem Sieg knüpften die Jungwölfe an ihre starke Serie vor dem Magdeburg-Spiel an und verteidigten ihre Position im Spitzenkampf eindrucksvoll.
Aufstellung VfL Wolfsburg U17: Capell – Springborn, Neininger, Mahncke (77. Thabti), Horn – Peters, Jiang, Mißbach (62. Nwosu) – Iwuala (69. Soler), Vajagic, Seretis
Tore: 0:1 Peters (12.), 0:2 Vajagic (16.), 0:3 Springborn (62.), 0:4 Nwosu (79.)