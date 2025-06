Erst vergangene Saison wechselte der 22-Jährige nach Aurich, kam dort aber nie wirklich an dem gesetzten Stammkeeper Lars Küssner vorbei. Seine Laufbahn begann Kempisty in der Jugend beim JFV Norden, wo er zwischenzeitlich auf Niedersachsenliganiveau unterwegs war. Später zog es Ihn zum TuS Pewsum, woraufhin der Wechsel zum TuS Middels folgte. Seine Torhüterqualitäten stellte er dort in der Saison 2022/23 unter Beweis, in der er mit 27 Einsätzen zum absoluten Stammpersonal gehörte und zwischen den Pfosten nicht mehr wegzudenken war. In der darauf folgenden Saison kam er dann allerdings nur auf wenig Einsatzminuten, weshalb der Wechsel nach Aurich angetreten wurde. Nach nur einer Spielzeit folgt nun also die schnelle Rückkehr zu den Schwarz-Gelben.