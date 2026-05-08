Zurück an alte Wirkungsstätte: Neuer Job für Jens Härtel

Mit den Aufstiegen aus der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga hat sich Jens Härtel ein Denkmal beim 1. FC Magdeburg gesetzt. Danach coachte der 56-Jährige beim FC Hansa Rostock, bei Eintracht Braunschweig und zuletzt bis zum Januar beim FC Erzgebirge Aue. Im Sommer wird Härtel dann einen neuen Trainerjob antreten.
Den gebürtigen Sachsen zieht es zurück an eine alte Wirkungsstätte. Beim 1. FC Union Berlin, für den Härtel als Spieler von 1993 bis 1996 und von 1998 bis 2000 in insgesamt 179 Pflichtspielen zum Einsatz kam, übernimmt er den Posten als U19-Trainer. Damit kehrt der von den Fans gewählte "Unioner des Jahres" von 1999 zurück nach Köpenick. Zum FuPa-Profil:
„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei Union und die Rückkehr zu einem Verein, mit dem mich sehr viel verbindet“, wird Härtel in der Vereinsmitteilung zitiert. "Mein Ziel ist es, die Spieler der U19 individuell und als Team weiterzuentwickeln, sie zu fordern, zu fördern und bestmöglich auf die nächsten Schritte im Leistungs- und Übergangsbereich vorzubereiten."
Bei den A-Junioren des 1. FC Union folgt Härtel im Sommer auf Daniel Schulz. Der 40-Jährige hatte den Posten interimsweise übernommen, nachdem Marie-Louise Eta im April zur Interimstrainerin der Bundesliga-Herren befördert worden war.
"Wir sind sehr glücklich, dass wir Jens Härtel als Trainer für unsere U19 gewinnen konnten", sagt Lutz Munack, der Geschäftsführer Nachwuchs- und Amateurfußball, zur Verpflichtung des UEFA-Pro-Lizenz-Inhabers. "Wir sind überzeugt, dass er unsere besten Spieler mit seiner Erfahrung fachlich wie menschlich weiterentwickeln kann und wichtige Impulse für den Übergang in den Profibereich setzen wird.“
Für Jens Härtel ist die Arbeit im Nachwuchs nichts neues. Schon bevor er 2014 den Posten in Magdeburg antrat, hatte er die U19 von RB Leipzig trainiert. Nun kehrt er nach vielen Jahren in der 3. Liga und 2. Bundesliga in den Juniorenbereich - und an eine alte Wirkungsstätte - zurück.