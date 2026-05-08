Zurück an alte Wirkungsstätte: Neuer Job für Jens Härtel 2. Bundesliga +++ Der ehemalige Coach des 1. FC Magdeburg übernimmt wieder im Juniorenbereich von Kevin Gehring · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Roland Schäfer | #inkogni

Mit den Aufstiegen aus der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga hat sich Jens Härtel ein Denkmal beim 1. FC Magdeburg gesetzt. Danach coachte der 56-Jährige beim FC Hansa Rostock, bei Eintracht Braunschweig und zuletzt bis zum Januar beim FC Erzgebirge Aue. Im Sommer wird Härtel dann einen neuen Trainerjob antreten.

Den gebürtigen Sachsen zieht es zurück an eine alte Wirkungsstätte. Beim 1. FC Union Berlin, für den Härtel als Spieler von 1993 bis 1996 und von 1998 bis 2000 in insgesamt 179 Pflichtspielen zum Einsatz kam, übernimmt er den Posten als U19-Trainer. Damit kehrt der von den Fans gewählte "Unioner des Jahres" von 1999 zurück nach Köpenick. Zum FuPa-Profil: >> Jens Härtel

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei Union und die Rückkehr zu einem Verein, mit dem mich sehr viel verbindet“, wird Härtel in der Vereinsmitteilung zitiert. "Mein Ziel ist es, die Spieler der U19 individuell und als Team weiterzuentwickeln, sie zu fordern, zu fördern und bestmöglich auf die nächsten Schritte im Leistungs- und Übergangsbereich vorzubereiten." Härtel folgt bei Union Berlin auf Marie-Louise Eta Bei den A-Junioren des 1. FC Union folgt Härtel im Sommer auf Daniel Schulz. Der 40-Jährige hatte den Posten interimsweise übernommen, nachdem Marie-Louise Eta im April zur Interimstrainerin der Bundesliga-Herren befördert worden war.