Zu seinem umfangreichen Aufgabenbereich zählen auch die Tätigkeiten des bisherigen Teammanagers, die zuvor Maximilian Reid innehatte. Über Reids künftige Aufgabe beim SVS wird der Verein zu gegebener Zeit informieren.

Loviso, geboren am 24. März 1991 in Mannheim und im Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft, ist im Hardtwald kein Unbekannter: Bereits von 2020 bis 2022 war er als Teammanager und Assistent der sportlichen Leitung für den SVS tätig. Nach seiner ersten Station in Sandhausen zog es ihn für zwei Jahre zum italienischen Traditionsklub Genua CFC in den internationalen Fußball. Zuletzt war er als Sportlicher Leiter bei Drittligist SV Waldhof Mannheim im Einsatz.

"Wir freuen uns sehr, mit Anthony einen bestens vernetzten und fachlich versierten Mitarbeiter zurück am Hardtwald zu begrüßen", sagt Cheftrainer Olaf Janßen. "Er kennt die Abläufe bei uns, bringt aber auch neue Impulse von außen mit. Das ist für unsere Weiterentwicklung enorm wertvoll", so Janßen.

Loviso kennt den Verein und das Umfeld bereits bestens: "Ich freue mich sehr, zum SV Sandhausen zurückzukehren. Für das erneute Vertrauen bin ich dankbar. Es ist eine spannende Aufgabe, Teil des Neuaufbaus zu sein und meine Erfahrungen nun in neuer Rolle einzubringen", so Loviso, der seine Aufgaben mit sofortiger Wirkung übernimmt.