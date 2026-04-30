"Zur Wismut sagst du nicht nein" Die BSG Wismut Gera hat für die kommende Saison eine wichtige Personalentscheidung getroffen - der Cheftrainer für die nächste Saison steht fest. von André Hofmann · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Daniel Sander übernimmt das Amt des Cheftrainers. Der 39-Jährige wechselt von Eintracht Eisenberg an den Steg nach Gera und soll neue Impulse setzen.

Sander machte sich zuletzt bei Eintracht Eisenberg und beim SV Jena Zwätzen einen Namen. Seine Mannschaften überzeugten durch klare Strukturen, Einsatzbereitschaft und spielerische Entwicklung – Qualitäten, die er nun auch bei der Wismut einbringen möchte. Vereinsseitig zeigt man sich überzeugt, mit ihm einen Trainer gefunden zu haben, der sowohl modernen Fußball verkörpert als auch junge Spieler gezielt fördern kann. Im FuPa-Interview spricht der kommende Wismut-Trainer über die kommende Aufgabe, die Unklarheit was die Liga angeht und welche Ziele er hat... FuPa Thüringen: Wie kam es zum Kontakt & Wechsel zur Wismut?

Daniel Sander: Das ist relativ einfach erklärt. Marcel Peters rief mich an, wir haben uns mehrmals unterhalten und dann habe ich ihm gesagt, dass ich es mir gut vorstellen kann. Schön, dass das auf Gegenseitigkeit beruht.

FuPa Thüringen: Was war für dich ausschlaggebend für den Wechsel des Trainerstuhls?

Daniel Sander: Hier muss man wissen, dass ich schon eine Zeit lang überlegt habe, ob ich in Eisenberg weitermachen sollte. Ich habe dann irgendwann Anfang April die Entscheidung getroffen und dem Verein mitgeteilt, dass ich nicht weiter machen werde. Danach ging es dann aber relativ schnell, weil sind wir ehrlich: es ist die Wismut. Da sagst du nicht ab. Ich zumindest nicht. FuPa Thüringen: Welchen Einfluss hat die ungewisse Ligazugehörigkeit für deine kommenden Aufgaben?

Daniel Sander: Ganz einfach: keine. Bis zum 30.06 habe ich eine tolle Mannschaft in Eisenberg zu coachen. Darauf liegt mein Fokus. Ab 01.07. bin ich dann voll auf die Wismut konzentriert. Was bis dahin passiert, liegt eh nicht in meiner Macht und daher nehme ich es so wie es kommt und freue mich drauf.