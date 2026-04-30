"Zur Wismut sagst du nicht nein"

Daniel Sander übernimmt das Amt des Cheftrainers. Der 39-Jährige wechselt von Eintracht Eisenberg an den Steg nach Gera und soll neue Impulse setzen.
Sander machte sich zuletzt bei Eintracht Eisenberg und beim SV Jena Zwätzen einen Namen. Seine Mannschaften überzeugten durch klare Strukturen, Einsatzbereitschaft und spielerische Entwicklung – Qualitäten, die er nun auch bei der Wismut einbringen möchte. Vereinsseitig zeigt man sich überzeugt, mit ihm einen Trainer gefunden zu haben, der sowohl modernen Fußball verkörpert als auch junge Spieler gezielt fördern kann.
FuPa Thüringen: Wie kam es zum Kontakt & Wechsel zur Wismut?
Daniel Sander: Das ist relativ einfach erklärt. Marcel Peters rief mich an, wir haben uns mehrmals unterhalten und dann habe ich ihm gesagt, dass ich es mir gut vorstellen kann. Schön, dass das auf Gegenseitigkeit beruht.
FuPa Thüringen: Was war für dich ausschlaggebend für den Wechsel des Trainerstuhls?
Daniel Sander: Hier muss man wissen, dass ich schon eine Zeit lang überlegt habe, ob ich in Eisenberg weitermachen sollte. Ich habe dann irgendwann Anfang April die Entscheidung getroffen und dem Verein mitgeteilt, dass ich nicht weiter machen werde. Danach ging es dann aber relativ schnell, weil sind wir ehrlich: es ist die Wismut. Da sagst du nicht ab. Ich zumindest nicht.
FuPa Thüringen: Welchen Einfluss hat die ungewisse Ligazugehörigkeit für deine kommenden Aufgaben?
Daniel Sander: Ganz einfach: keine. Bis zum 30.06 habe ich eine tolle Mannschaft in Eisenberg zu coachen. Darauf liegt mein Fokus. Ab 01.07. bin ich dann voll auf die Wismut konzentriert. Was bis dahin passiert, liegt eh nicht in meiner Macht und daher nehme ich es so wie es kommt und freue mich drauf.
FuPa Thüringen: Wo willst Du bei der Wismut ansetzen? Was sind deine Ziele (ligaunabhängig)?
Daniel Sander: Es ist im Prinzip einfach und doch sau schwer: ich will wieder mehr Zuschauer und Fans für die Spiele der Wismut begeistern. Wenn das klappt, habe ich ganz gut gearbeitet und nichts anderes wartet da auf uns. Viel Arbeit.
FuPa Thüringen: Welches Spielermaterial hast Du kommende Saison zur Verfügung? Gab es hierüber schon einen Austausch, wie viele Spieler des aktuellen Kaders ligaunabhängig am Steg bleiben?
Daniel Sander: Da sind die handelnden Personen sehr aktiv dabei. Marcel macht da einen hervorragenden Job. Mehr kann ich dazu natürlich gerade nicht sagen.
FuPa Thüringen: Du bist gut mit Marcus Dörfer befreundet. Hast Du mit ihm über deine Entscheidung gesprochen, Wismut zu trainieren, und dir einen Rat geholt?
Daniel Sander: Ich habe ihn dann informiert, dass ich es machen werde, bevor er es von jemand Anderem erfährt. Einen Rat wollte ich in dem Fall gar nicht. Ich wusste ja, dass ich es machen will.